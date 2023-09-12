【小一派位】小一自行分配學位9月21日起交表　認清派位機制掌握計分準則

▲ 小一自行分配學位階段將於9月21日起接受申請。（經濟日報資料圖片）

2024-25年度小一自行分配學位階段即將展開，家長可選擇透過電子平台或以紙本提交申請，9月21日及25日起分別接受網上及紙本申請，並於9月29日截止申請。新手爸媽想為子女報讀心儀小學，要先認清派位機制及掌握計分準則。

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如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶，並以「智方便+」綁定帳戶，可於9月21日至29日透過電子平台遞交自行分配學位網上申請。至於選擇遞交紙本申請表格的家長，則需於9月25日至29日期間，在學校辦公時間內將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校；如家長未能親自交表，可書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。家長切勿同時經電子平台及以紙本申請表遞交重複申請。

學校將於11月20日公布自行分配學位結果，家長可在當日早上10時起透過電子平台查閱結果。此外，家長注意凡已接受直資學校小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官津小一學位。

自行分配學位︰只申請一間官津小學

每間學校的自行分配學位與統一派位各佔一半學額。在自行分配學位階段，家長可以不受校網限制，向全港任何一間官立或資助小學遞交申請表。學生分為「必收」（俗稱「世襲生」）及「計分」兩大類，兩者分別佔小一學位的30%及20%。若小學超收「世襲生」，就會蠶食統一派位學額。

所謂「世襲生」，即兄姊正於該小學就讀，或父母是學校教職工，這類學童必然會被取錄。至於非世襲生的學童，想要入讀心儀小學，則需通過計分來決定派位的優先次序，分數愈高，被取錄的機會愈大。

以下為計分準則︰

1. 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

2. 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

3. 父／母為該小學的校董（20分）

4. 父／母或兄／姊為該小學的畢業生（10分）

5. 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） （5分）

（上述5項只可揀選1項）

6. 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰（5分）

7. 父／母為該小學主辦社團的成員（5分）

（上述2項只可揀選1項）

8. 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

統一派位︰明年1月22日起收表

在自行分配學位階級不獲取錄的申請學童，或只參加統一派位的學童，家長需於2024年1月22日至28日透過電子平台遞交選校表格，或於2024年1月27日至28日前往指定統一派位中心辦理選校手續。

叩門︰學校或要求「1-1-1」

如家長發現子女自行分配學位分數低於15分，但有心儀學校，仍可到校交表，因叩門時，校方有機會考慮家長是否在自行分配學位及統一派位均以該校為首選（即俗稱「1-1-1」）。家長亦可參考心儀學校過往自行分配學位結果，衡量是否值得一搏。

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責任編輯︰駱秀玲