【網絡熱話】暴雨後執到寶照瘋傳　港男泥濘中發現大量「金幣」真相曝光

▲ 下次再遇，可能要等多500年！

500年先一遇的世紀暴雨，令到本港出現多宗山泥傾瀉及水浸，最近網絡上就瘋傳一名港男在泥濘中「執到寶」的照片，瘋傳的照片中，見到一個破爛的罌，裡面疑似滿滿的「金幣」，引起大批網民猜測照片的真偽，有人就覺得似冒險樂園的金幣，後來有醒目網民在留言區開估！

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近日Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」瘋傳一張金幣照片，樓主留言表示：「留意洪水淹過的地方，運氣好的會發現泥濘中有寶藏！」引發大批網民留言，猜測港男是否執到寶！有人估所謂金幣，從相中看外形像五毫，可能「全部係五毫子」、有人則覺得罌是安放先人骨殖的金塔，內裡的可能為陪葬品。

另外，有人就覺得「係拜年啲過期金幣朱古力嚟。」、都有人覺得是「冒險樂園金幣」。有網民更笑言「已經出去搵！」

醒目網民找出真相

在全城競猜的情況下，終於有醒目網民找出真相，相片是真的，但不是發生在香港，事發地點是意大利，時間是2018年，當時意大利工人在米蘭以北城市科莫(Como)一座劇院遺址意外挖到寶，找到約300枚羅馬帝國時期金幣，價值可能高達好幾百萬美元。據報道，建築工人在工地打造公寓大樓時，在這個克里索尼劇院(Cressoni Theater)舊址地下發現一支石瓶或石瓮，內有約300枚據信可追溯至羅馬帝國末期公元474年的金幣。

據意大利文化遺產和活動部表示，這些金幣已送至位於米蘭的古文物修復實驗室，由考古學家和修復師進行檢驗。文化遺產和活動部沒有對這些金幣估價。但意大利媒體報道稱，它們可能價值數百萬美元。考古學家發現石瓶中還藏有金條。

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責任編輯︰陳麗薇