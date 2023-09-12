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【黑色暴雨】陳庭欣男友旗下店舖受水浸影響　店內滿佈泥水漬損失達過百萬

娛樂 12:53 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

損失慘重！

9月7日（上周四）黑色暴雨警告在約晚上11時生效，多區嚴重水浸，當中黃大仙中心北館是重災區之一，黃大仙中心內亦已成澤國，水深更幾近門頂。

黃大仙中心內不少店舖嚴重損壞，彩豐行正正有一間分店開設於商場內，負責人接受《東張西望》訪問。

而彩豐行的老闆楊振源（Benny），即是《東張西望》主持陳庭欣（Toby）的男友。

【嚴重水浸】蕭唯展接連遇水浸有家歸不得 　Oscar感無奈：落完未？

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彩豐行分店損失過百萬

彩豐行黃大仙中心分店的負責人林小姐接受《東張》主持魏柏豪訪問，她說：「滿目瘡痍，比想像中更差，基本上係Total Loss，入面全部都係泥嘅水漬，裝修、貨架都唔可以再重用，都要重新再裝修過。」她指總共損失金額超過一百萬元。

而在昨日（9月11日），彩豐行於Facebook專頁發帖文：「因受到極端天氣情況水災影響下，黃大仙北館分店受到嚴重損壞，目前黃大仙分店需暫時停止營業直至另行通知，現正進行內部工程，將會以全新面貌與大家見面對客人造成不便，深感抱歉，停業期間，請大家可前往我們其他分店繼續支持我地，希望能會盡快為大家再次服務，謝謝！」

不少網民留言送上打氣說話，有網民問：「請問啲貨會掉左（咗）佢定點？」，專頁管理員回覆：「Total Loss」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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