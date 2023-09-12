【提高警覺】烏溪沙站內遇「借錢黨」求借散紙　街坊拒絕竟被咁對待

馬鞍山一帶疑似出現借錢黨，有網民報料，指放工時間在烏溪沙地鐵站遇到一名男子，對方聲稱手機八達通被鎖無法出閘，要求借散紙繳付車費，並稱晚上會以電子支付方式還錢。街坊看過帖文後，紛紛質疑男子借錢的藉口不合理，亦有人表示曾遇過同一名男子，結果拒絕借錢後竟遭對方責罵。

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沙田區議員兼該區區議會主席麥潤培上周二（5日）於Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發文，指收到街坊報料表示疑似遇上「借錢黨」。該名街坊指，放工時間在烏溪沙港鐵付費區內遇到一名年約30至40歲、操廣東話的男子，對方自稱是同區街坊，「話自己住附近，唔係呃人」，其後指手機的八達通「lock咗出唔到閘」，希望向事主借一些硬幣繳付車費。

之後該名男子表示願意以電子支付的方式還錢，但就聲稱手機當下無法上網，提出晚上再「過數」。事主分享自己的經歷，希望藉此提醒街坊注意，坦言「個個借$10、$20都好多」。

帖文發布後引來街坊留言，不少人指出男子借錢的理由根本不合理，「借散紙都出唔到閘㗎」、「佢出唔到閘係應該搵職員唔係搵路人幫」。亦有街坊分享相似經歷，「我話我冇現金，佢仲用L字眼問候」、「我上次以為佢問我唱散紙所以理佢，點知佢仲好惡咁話我唔信佢，根本入咗閘都唔會出唔到閘，所以我當時都唔知佢噏乜」。

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責任編輯：羅嘉欣