【整容背後】網紅14歲聽媽媽話整容 20年狂整300次整容前真面目曝光

▲ 吳曉辰認為只有變美，才能得到想要的東西，她還是會繼續整容。（圖：吳曉辰Abby微博）

女性天生愛美麗。內地一名女子在14歲時被親生母親送去整容，至今20年來花上400萬人民幣（約430萬港元），做過逾300次整容手術。雖然已成為極具人氣的時尚網紅，亦曾多次手術失敗，突破大口吐血，甚至有生命危險，但她直言，「為了更美會繼續整容」。

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內地網紅吳飛漫是北京服裝學院的高材生，亦是一位模特兒，因為身材高佻及精緻的外表而爆紅。她接受媒體訪問時大方坦承，有做過整容手術，14歲開始至今34歲，已經歷過300多次手術，花費了400萬人民幣，更自稱在臉上「花了一棟別墅的錢」。

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她整過的部位包括鼻子、雙眼皮、嘴型、開眼角、下顎磨等，雖然深知手術一定存在風險，不過整容給她帶來快樂，「如果有一天自己死在了手術台上，也無怨無悔」。

現在的她每月都要做一次醫美，但並不是每次都成功，她透露，她曾在鼻子手術時經歷大出血，打入填充物時質量太差而導致局部感染，下巴變形，甚至在面部截骨手術時因醫生操作不當，讓口腔裡留下4厘米的傷口，「在朋友陪同逛街時突然大口吐血，甚至有一次危及生命」。

不過整容失敗未有打擊吳曉辰的決心，「只有變美，才能得到想要的東西」，她直言，還是會堅持，繼續整容。

而她整容前相片近期曝光，見面部輪廓有些浮腫，眼睛較細小，五官比例參差，皮膚亦較為黝黑，沒有整容後般白滑。有不少網民對比過她整容前後相片，都認為她原本的樣子不差，「手術前純真更漂亮」、「還是以前那樣好看」。亦有網民支持她按自己意願去生活，「感覺是個很好的女孩子，雖然她整容了，可是又沒有做傷天害理的事，整不整容都是她自己的意願」。

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責任編輯︰王明芳