  • 29°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全能綠葉】李成昌入行43年公認演技出眾　綠葉王微調樣貌變靚反惹負評

娛樂 13:01 2023/09/12

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

65歲的甘草演員李成昌加入TVB至今43年，演出逾170套劇集，擁有一張既搞笑又「陰險」臉孔的李成昌，正邪角色也駕馭得到。

向來sell演技唔賣樣的李成昌，近日接受醫學美容療程，跟楊玉梅一齊做代言人，不過網民對「變臉」後的李成昌評價兩極。

李成昌向媒體透露做了眼皮提升、收眼袋、去斑和去虎紋療程，他直言現在可省卻化妝時間，對效果感滿意。

【美麗戰場】李成昌捐骨髓救患癌家姐　因掛念太太抗拒北上開工

李成昌接受醫學美容療程後，於微博大晒「靚仔樣」！

網民：唔明整黎做乜

「變臉」的李成昌看上去比前後生，被媒體問及可擔心被監製責駡「唔連戲」，李成昌就表示不擔心，只要監製喜歡他的戲，自然就會找他演，若果角色要蒼老一點，可以靠化妝。

不過網民對李成昌微調後的樣貌評價不一，有網民坦言看不慣，紛紛留言：「都唔係行靚仔路線㗎啦，唔明整黎做乜」、「好可惜呀，佢而家對眼好怪」、「好地地一個實力派..」、「睇慣未整嘅樣」和「以前靓仔d」

但是亦有網民力撐李成昌，當中包括「睇啲相又吾係咁差啫，個様好似精神咗。」和「冇乜野呀，後生左又認到佢，佢開心就得啦，影響唔到啲咩，唔好一提微整，醫美就貼負」

年輕時的李成昌頭髮濃密。

這位「全能綠葉」原來自細表演慾強，年青時先後投考香港話劇團（前身為業餘話劇社）及TVB藝員訓練班，最終，1978年被TVB第8期藝員訓練班取錄，翌年畢業成為旗下藝員至今。

在出道作《香港八一》至《香港八六》系列中，因演性格樸實的內地新移民青年康仔，而漸為觀眾熟悉。之後，李成昌轉走奸詐及滑稽的戲路，角色夠晒多樣化。

點擊圖片放大
+6
+5

及至2007年，於《溏心風暴》飾演細契（關菊英飾）姦夫「常在德」而深入民心，可說是李成昌其中一個代表作，他演出生動，完全突出「常在德」內心奸計的一面，風頭一時無兩。

【靈戲逼人】李成昌與阮浩棕演父子再騷演技　綠葉王不介意無獎：我比好多人幸福

不介意當綠葉

2012年，李成昌在《萬千星輝頒獎典禮》獲頒發「傑出演員大獎」，去年，李成昌憑《凶宅清潔師》成功入圍「最佳男配角」十強，為當中資歷最深的演員，惟最終失落獎項，網民卻說：「早已是最佳男配角」，大讚昌哥是「演乜都得」的綠葉，覺得TVB欠李成昌一個獎項。

對於觀眾戥其不值，李成昌曾於訪問中說：「有沒有獎項不重要，最重要的是觀眾有留意到我，只要能遇到一個可以發揮的角色，就算做一輩子綠葉都唔會介意！」，事實上李成昌演技早獲肯定，近年兼任藝員訓練班導師。

點擊圖片放大
+13
+12

效忠無綫43年

另外李成昌曾於演協的訪問裡自爆有三次的跳槽機會，對家亞視曾挖角兩次，但直言開出的條件未如理想：「公司可以俾番嗰個價我，好老實做生不如做熟。」

其後獲王維基的香港電視挖角，他說：「唔知佢助手喺邊度搜集資料，佢唔信我喺無綫係咁嘅價錢。佢俾咗個價錢我，我冇同佢傾。最大原因，公司俾好多機會我，好多謝監製有好多角色同機會演出。」足見這位甘草演員有情有義！

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【殺手廢J】陳湛文擔正演宅男殺手再騷喜感　曾演三級片《三夫》
16:06 2023/02/07
【殺手廢J】陳湛文擔正演宅男殺手再騷喜感　曾演三級片《三夫》
【毒舌大狀】綠葉王麥子雲見證TVB小生花旦變巨星　細數最欣賞哪位藝人
18:02 2023/04/22
【毒舌大狀】綠葉王麥子雲見證TVB小生花旦變巨星　細數最欣賞哪位藝人
【國泰歧視風波】李國麟心痛叫國泰空姐反思　大讚內地空姐：服務特別好
11:25 2023/05/26
【國泰歧視風波】李國麟心痛叫國泰空姐反思　大讚內地空姐：服務特別好
【綠葉王】75歲秦煌疑正式離巢TVB　效力44年演周伯通成經典
09:49 2023/08/25
【綠葉王】75歲秦煌疑正式離巢TVB　效力44年演周伯通成經典

你可能感興趣

【殺手廢J】陳湛文擔正演宅男殺手再騷喜感　曾演三級片《三夫》
16:06 2023/02/07
【殺手廢J】陳湛文擔正演宅男殺手再騷喜感　曾演三級片《三夫》
【毒舌大狀】綠葉王麥子雲見證TVB小生花旦變巨星　細數最欣賞哪位藝人
18:02 2023/04/22
【毒舌大狀】綠葉王麥子雲見證TVB小生花旦變巨星　細數最欣賞哪位藝人
【國泰歧視風波】李國麟心痛叫國泰空姐反思　大讚內地空姐：服務特別好
11:25 2023/05/26
【國泰歧視風波】李國麟心痛叫國泰空姐反思　大讚內地空姐：服務特別好
李成昌 娛樂人物職業 演員 TVB 綠葉 醫美 電視劇 網絡熱話

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
12:10 2023/09/11
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學