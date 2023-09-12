【全能綠葉】李成昌入行43年公認演技出眾　綠葉王微調樣貌變靚反惹負評

65歲的甘草演員李成昌加入TVB至今43年，演出逾170套劇集，擁有一張既搞笑又「陰險」臉孔的李成昌，正邪角色也駕馭得到。

向來sell演技唔賣樣的李成昌，近日接受醫學美容療程，跟楊玉梅一齊做代言人，不過網民對「變臉」後的李成昌評價兩極。

李成昌向媒體透露做了眼皮提升、收眼袋、去斑和去虎紋療程，他直言現在可省卻化妝時間，對效果感滿意。

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▲ 李成昌接受醫學美容療程後，於微博大晒「靚仔樣」！

網民：唔明整黎做乜

「變臉」的李成昌看上去比前後生，被媒體問及可擔心被監製責駡「唔連戲」，李成昌就表示不擔心，只要監製喜歡他的戲，自然就會找他演，若果角色要蒼老一點，可以靠化妝。

不過網民對李成昌微調後的樣貌評價不一，有網民坦言看不慣，紛紛留言：「都唔係行靚仔路線㗎啦，唔明整黎做乜」、「好可惜呀，佢而家對眼好怪」、「好地地一個實力派..」、「睇慣未整嘅樣」和「以前靓仔d」

但是亦有網民力撐李成昌，當中包括「睇啲相又吾係咁差啫，個様好似精神咗。」和「冇乜野呀，後生左又認到佢，佢開心就得啦，影響唔到啲咩，唔好一提微整，醫美就貼負」

▲ 年輕時的李成昌頭髮濃密。

這位「全能綠葉」原來自細表演慾強，年青時先後投考香港話劇團（前身為業餘話劇社）及TVB藝員訓練班，最終，1978年被TVB第8期藝員訓練班取錄，翌年畢業成為旗下藝員至今。

在出道作《香港八一》至《香港八六》系列中，因演性格樸實的內地新移民青年康仔，而漸為觀眾熟悉。之後，李成昌轉走奸詐及滑稽的戲路，角色夠晒多樣化。

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及至2007年，於《溏心風暴》飾演細契（關菊英飾）姦夫「常在德」而深入民心，可說是李成昌其中一個代表作，他演出生動，完全突出「常在德」內心奸計的一面，風頭一時無兩。

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不介意當綠葉

2012年，李成昌在《萬千星輝頒獎典禮》獲頒發「傑出演員大獎」，去年，李成昌憑《凶宅清潔師》成功入圍「最佳男配角」十強，為當中資歷最深的演員，惟最終失落獎項，網民卻說：「早已是最佳男配角」，大讚昌哥是「演乜都得」的綠葉，覺得TVB欠李成昌一個獎項。

對於觀眾戥其不值，李成昌曾於訪問中說：「有沒有獎項不重要，最重要的是觀眾有留意到我，只要能遇到一個可以發揮的角色，就算做一輩子綠葉都唔會介意！」，事實上李成昌演技早獲肯定，近年兼任藝員訓練班導師。

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效忠無綫43年

另外李成昌曾於演協的訪問裡自爆有三次的跳槽機會，對家亞視曾挖角兩次，但直言開出的條件未如理想：「公司可以俾番嗰個價我，好老實做生不如做熟。」

其後獲王維基的香港電視挖角，他說：「唔知佢助手喺邊度搜集資料，佢唔信我喺無綫係咁嘅價錢。佢俾咗個價錢我，我冇同佢傾。最大原因，公司俾好多機會我，好多謝監製有好多角色同機會演出。」足見這位甘草演員有情有義！

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