【中大醫學院40周年】教授團捐藝術品拍賣慶賀　沈祖堯贈書寫蘇軾詞作字畫

▲ 內科及藥物治療學系榮休講座教授沈祖堯節錄自蘇軾《定風波》的書法作品。（中大提供圖片）

香港中文大學醫學院慶祝成立40周年，將舉行網上拍賣會，由教授團隊及校友捐出私人珍藏及藝術作品拍賣，包括內科及藥物治療學系榮休講座教授沈祖堯節錄自蘇軾《定風波》的親筆書法作品；所得善款將用於促進醫學院在醫學教育、研究和社區服務方面的發展。中大醫學院院長陳家亮認為「醫學本身是科學及藝術的結合」，並稱團隊捐贈的藝術作品及收藏，能凸顯其醫學、藝術範疇的涵養及修為。

7位中大醫學院成員捐出藝術作品及收藏 作網上拍賣

院長陳家亮的「京劇名伶尚小雲款草書竹筆筒」私人珍藏 副院長（外務）趙偉仁以「春風化雨四十載，朝氣勃勃創新知」為題的畫作 校友李揚立之的卡通畫作 副院長（研究）盧煜明的攝影作品 副院長（校友事務）吳國偉的《將進酒》書法作品 內科及藥物治療學系榮休講座教授沈祖堯節錄自蘇軾《定風波》的「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」書法作品 外科學系心胸外科組主任黃鴻亮的《東方之珠》畫作，另他以墨水筆繪畫的教授J.A. Gosling肖像素描，連同以此畫作為酒標的威士忌 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中大醫學院院長陳家亮認為，「醫學本身是科學及藝術的結合」，兩者同樣講求敏銳的觀察力及觸感，並認為中大醫學院成員損出的藝術作品及收藏，能凸顯其醫學、藝術範疇的涵養及修為，亦期望透過藝術作品和古物呈現的美感及文化，啟發更多人。

▲ 內科及藥物治療學系榮休講座教授沈祖堯節錄自蘇軾《定風波》的書法作品。（中大提供圖片）

中大醫學院副院長兼40周年籌委會主席趙偉仁補充，是次拍賣的藝術作品及收藏品，不謀而合地藴含東方及西方不同的藝術文化精神，並期望在慶祝醫學院40周年的重要時刻，與各界一起回顧過去並展望將來，同時共享這一趟藝術之旅。

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責任編輯：梁凱婷