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【經痛困擾】28歲女經痛腰痠連用4日按摩器痠痛加劇　送急症驚揭腎臟破裂

健康 14:32 2023/09/12

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28歲女經痛腰痠，連用4日按摩器痠痛加劇，送急症驚揭腎臟破裂。

不少女士都受到經痛困擾，還會因此常感到腰痠背痛。近日，内地一名28歲女子因經痛感到腰腹不適，於是男友讓她用熱敷腰部按摩器。未料，連續使用4天後，女子的腰痛情況不但沒有緩解，反而蔓延到整個下腹部，還伴有發熱情況。最後被送到急診室治療，發現其腎臟竟已破裂。

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綜合内地媒體報道，28歲女子心怡（化名）因經痛時難忍腰痠背痛，於是使用熱敷腰部按摩器進行按摩。期間，心怡將按摩强度調整到最大檔，每天分別按摩腰部和小腹30分鐘。

未料，連續使用4天後，心怡右側腰部開始發痠發脹，遂加大了按摩器的使用頻率。惟腰痠背痛的症狀不但沒有緩解，下腹部也開始出現疼痛的現象，且體溫飆至38.5℃。男友遂將其送往醫院就診，經醫生檢查後發現，她的右側腎挫裂傷、包膜下血腫。

醫生指出，腎臟是腹膜後器官，臟器的外面包裹一層腎包膜，一般情況下腎臟不太容易受傷。但由於患者腰部脂肪較少，再加上將按摩器調整至最大强度，長時間按摩腰腹部，劇烈震動腎臟，導致腎臟挫裂傷，出血淤積到腎包膜下，形成血腫。

目前經過手術後，心怡已經順利出院，後續還需要至少半個月的臥床靜養。醫生提醒，如果不及時就醫，病情恐怕會惡化，嚴重者甚至休克死亡。他又提醒，腎臟、後腦、頸部、脾臟等部位亦非常脆弱，按摩時要避免猛烈按壓。

中醫拆解經痛問題

本港註冊中醫師蘇安莎接受TOPick訪問時分享，從中醫角度來看，一般造成經痛有2個原因，即「不通則痛」以及「不榮則痛」。「不通則痛」即氣血運行不暢順，可能是由氣滯血瘀或者血虛血瘀、寒凝血瘀所致；而「不榮則痛」即不夠氣血去養臟腑，子宮得不到營養，同樣會發生疼痛或不適感，而這通常是由氣血虛弱或腎虛引起。

紓緩經痛方法

蘇醫師表示，如果病人出現經痛，會透過看脷、把脈以及其月經狀況，來判斷病人的氣血是否虛弱、腎氣不足，或氣滯血瘀、寒凝血瘀的情況是否嚴重等。為此，她還分享了3個有效幫助紓緩經痛的方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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