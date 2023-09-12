【六四煽動】擬6.4銅鑼灣掛國殤之柱直幡　內地女博士生認企圖煽動囚半年

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23歲內地法律女博士生涉響應高志活發起的展示「國殤之柱」的直幡運動，向八九民運人士周鋒鎖取得直幡，計劃在今年6.4於銅鑼灣一天橋展示，在6.4前被捕。涉案內地女昨（11日）於西九龍裁判法院承認1項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，今（12日）被判監6個月。裁判官指直幡內容尖銳，容易挑動情緒，被告擬在敏感日子展示直幡比平日的影響力更大。

被告曾雨璇（23歲，法律博士學生），承認1項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，涉及悼念7.1刺警案疑兇梁健輝而作出具煽動意圖的作為罪則獲撤回。

主任裁判官羅德泉判刑時指，直幡運動的發起人高志活在海外具知名度和號召力，運動屬國際性及有影響力。被告計劃在敏感日子展示直幡比平日的影響力更強，而直幡的目標群是志同道合者，相對易被挑動情緒。裁判官指直幡內容尖銳，容易挑動情緒，但沒有鼓吹暴力及鼓勵進一步的非法行為，直幡面積大至離遠可見，加強宣傳效果。

裁判官又指，展示直幡是集體行動，沒有地域界限，每一個參與者對宣傳影響力均付出貢獻；控方雖形容行動屬「快閃」，但集體效果的宣傳力帶來的壞影響比「一唱一和」的貼文更大。

裁判官續指，國殤之柱曾在港公開展示多年，即使再次展示，在沒有新意的情況下，激起激烈情緒的潛在危機也不會太大，不能與近年的事件相提並論，最終判被告入獄6個月。

案情指，有網站以國殤之柱創作者高志活名義發起運動，抗議香港警方檢取國殤之柱作為案件證物是「綁架」國殤之柱。運動鼓勵全球參與者在世界各地公開展示一幅印有國殤之柱圖片的巨型直幡，直幡上寫有「天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人」字句，展示直幡用作紀念1989年事件，藉向中國表明國家無法抹去自己的歷史。

警方在2023年6月1日搜查被告住所，檢取2幅直幡，其中1幅9米乘3米的巨型直幡由美國寄港，警誡下稱家中兩幅直幡是紀念六四事件，由外國網友周鋒鎖於半年前寄給她。

警方在被告手機發現其行動計劃，顯示被告計劃在2023年6月4日下午6時40分，到銅鑼灣怡和街圓形天橋展示巨型直幡。被告透過Instagram與疑犯周鋒鎖聯絡，周稱若直幡能在港展示，將受到高度關注及令人非常鼓舞，又提醒被告注意安全。

被告於個人筆記提及計劃提前預訂酒店，穿遊客裝和戴愛國顏色口罩等，被警察截查時要說標準普通話，自稱是路過的內地遊客。周在被告被捕後發文表示會為被告承擔責任。

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記者：陳曉欣