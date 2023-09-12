【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣

不少人營營役役，為的就是一個安樂窩。一名71歲港爸為了讓愛妻及女兒有一個舒適、安樂的住所，特意委託上海一個改造家居節目把住所改頭換臉。最後，雖然整個工程花費不菲，但事主一家對成果十分滿意，直言：

好像一個豪宅一樣。

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綜合內地媒體報導，事主姓鄭，今年71歲。於2004年時，51歲的鄭先生在深圳認識當時只有39歲的蘇女士，拉埋天窗後於第二年便誕下愛女圓圓。鄭太太和圓圓一直居在內地，到女兒踏入上學之齡才來到香港與鄭先生團聚。

回憶起初到香港，鄭太太坦言十分不習慣，因為覺得香港的房子比內地特別小、走廊也特別狹窄。但是，為了一家人「齊齊整整」，鄭太太努力學習融入當中。

對於17歲的愛女，鄭先生不惜大灑千金，揚言如果她想到外國如美國、英國等地讀書，他也會支付一切的學費。孝順的圓圓卻怕留下兩老在香港會孤獨，所以就提議把錢花在裝修家居，實現「一家人團圓」的夢想。

是次受委託的節目名《夢想改造家》，是上海一間電視台開辦的。鄭先生的單位是旺角50多年樓齡的唐樓，面積516呎。節目單位派了兩名設計師攜手合作，分別是柴弘和梁穗明。

兩人指出，單位面積很小，當中有不少的問題存在。例如單位內的雜物很多但儲物空間不足，廚房行動的空間佈局不合理、洗手間空間不足等等。

對裝修後的期望，鄭先生透露因為妻子的內地親友周不時會來香港，所以希望家中有6至7個可供睡覺的位置，讓他們省下租酒店的錢；女兒圓圓的房間透光度不足，所以她希望這方面可以改善，同時也想增加收納空間。

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聽取所有意見及經衡量後，最後設計師們將單位分為五個區間，兩間睡房、一個廚房、一個洗手間、一個客廳及部分玄關的位置。設計師更稱這次的改造大大提升空間感，「本身只有10%居住空間，提升至40%居住空間、60%生活空間。」

經改造後，現在的單位去除了陰沉感，變得十分光猛，整體以白色及草綠色為主色調，置身其中令人感到精神抖擻；單位內更裝有很多的櫃子，大大增加儲物空間；廁所方面，變成「乾」、「濕」分離，使用時方便了。

回應鄭先生的訴求，設計師將客廳變成一個單獨的卧室，當中把客廳的梳化變成梳化床，這樣親朋好友來過夜也不成問題；圓圓的房間改善了透光及空間不足的問題，設計師也貼心的為房中的一扇窗設計成航空飛機的窗口形狀，令人有猶於置身高空中的機倉般，眺望窗外的獅子山景色，此外，更是想寓意她的夢想可以飛高飛遠，帶出「衝上雲霄」的好意。

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整個單位改造分開了硬裝和軟裝的收費，硬裝用了67.8萬港幣、軟裝便用了13.7萬港幣，總數合共港幣81.5萬。有網民留言也讚揚裝修後感覺煥然一新，但是就是略嫌裝修費太貴。其實，節目單位有提到，香港裝修工人的工資比內地貴，所以有網民推測這可能佔了整體的一大部分。

裝修完成當日，鄭先生一家帶同一些親友來參觀，他們均對於「全新」的家感到十分滿意，「超出我們想要的」、「好像一個豪宅一樣」。鄭先生認為能與家人開心幸福地生活，已經是最好的禮物，他更祝願天下太平，所有人也有平安、快樂的生活。

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責任編輯︰王明芳