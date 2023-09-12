【超市大搜查】日本雜誌《LDK》48款眼霜大比拼　嚴選各價位A級高保濕眼霜

▲ 日本雜誌《LDK》48款眼霜大比拼。

眼睛是靈魂之窗，亦是最容易洩露年齡秘密的地方，因此不少人都會使用眼霜保養。日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測48款熱門眼霜，比拼保濕力、成分和使用感，當中有15款獲得A級或以上評分。

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《LDK the Beauty》搜羅市面48款眼霜，並按價格分為3類，包括2000日元以下的平價眼霜、5000日元以下的中價位眼霜，以及5000日元以上的貴價眼霜，並針對以下3方面進行測試。

保濕力：由多名30歲40多歲、皮膚乾燥人士參與測試，將眼霜塗抹在手臂內側，使用專業儀器測量塗抹前和塗抹後3小時的皮膚含水量。

成分：由專業人士檢視眼霜的成分表，比較有效護理眼部的成分。

使用感：用家實際使用後，根據各方面的表現進行評價，包括易用性、延展性、刺激感、緊繃感等。

雜誌綜合3項測試的表現，整理出排名，當中有15款分別來自不同價位的眼霜獲評為A級或以上。點擊下圖看詳細名單：

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在2000日元以下的眼霜中，「MANUKARA Retinol Cream」及「ANTI-SIGNAL White Quest Premium Eye Cream」被選為最推薦之選，2款眼霜在保濕力測試中均獲得滿分。

在5000日元以下的中價位眼霜中，有3款產品獲被選為最佳，包括「Le ment Whitening Eye Serum」、「DR.CI:LABO VC100 Eye Serum」及「AHC Bright Focus Real Eye Cream For Face」。

至於5000日元以下的貴價眼霜之中，雜誌推薦「Transderma The Eye Cream」，它的保濕力強，可滋潤眼部肌膚，提供水潤感。

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責任編輯：沈佩珊