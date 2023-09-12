【中秋送暖】善心義工深水埗派「愛心月餅」　露宿伯伯求多要1個月餅果腹

▲ 社企「銀杏館」義工團到深水埗派「愛心月餅」。

中秋前夕，人間送暖。社企「銀杏館」今日（12日）在Facebook分享，義工團到深水埗派「愛心月餅」的小故事。一名衣衫襤褸的老伯伯，在接過月餅後大口享用，之後再請求多要一個月餅，疑似是餓了許久。

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據「銀杏館」Facebook專頁分享，義工團走訪深水埗通州街公園，該處是露宿者集中地，四周可見各式各樣的帳蓬、圍板、地蓆及床墊。義工帶著善長們認購的「愛心月餅」，逐一派送給露宿者，或擺放在他們的「家」前。

帖文指出，有些露宿者會禮貌地說聲多謝；有些會主動伸手拿取月餅；有些則會即時拆開包裝食用；然而有些萎靡不振，害怕甚至拒絕陌生人前來，可說是「人生百態儘在同一公園內」。

而在此時，一把微弱的聲線，突然從義工身後，傳到他的耳邊：

可……可以多給我一個月餅嗎？

義工發現，原來這句話是出自一位衣衫襤褸的老伯伯口中。伯伯在接過月餅後，隨即大口大口往嘴裡塞，而他匆匆過來懇求要多一個月餅，義工相信他「應已捱餓很久了」。

義工樂意為伯伯送上額外的月餅後，亦帶他到「銀杏館」領取愛心飯盒資訊。伯伯在接過單張後，亦合十連番道謝：

多謝、多謝⋯⋯好多謝你哋。

帖文最後指出：「看似「微小」的送暖行動，雖然頃刻不能改變他們的生命，但埋藏了愛的種子，在中秋前送上愛和鼓勵。」

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責任編輯：羅嘉欣