【賊鴛鴦】賊夫婦偷勻上海無印良品店舖 網售贓物半年牟利$28萬

▲ 警方起出的贓物數量驚人！

上海一對賊夫婦靠盜竊起家，將偷來的貨品放上網賣，短短半年非法牟利28萬！賊夫婦近日被上海警方拘捕，家中堆積的未出售的被盜物品多達逾1400件，初步估計逾20萬元，目前，兩人因涉嫌盜竊已被浦東警方依法刑事拘留，警方審問盜竊原因，原來一切從報復無印開始。

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據內媒報導，上月13日，上海浦東前灘地區一家商場內的無印良品店舖清點貨物時，工作人員發現少了幾件衣物，隨即向浦東公安分局前灘派出所報案，點算後損失數百元。警方後來查看閉路電視，發現一男一女的身影，隨即展開調查，掌握了兩名疑犯的去向及住址後，進入兩名疑犯的家，驚訝地發現屋內層層疊疊堆了千餘件衣物及各類物件，仔細一看都是無印良品的商品。執法民警質問：「你們這一屋子都是偷來的？」這對夫妻竟反問：「我們是品牌代理，你們警察幹甚麼？」

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偷竊為了報復

這對賊夫婦將偷來的無印良品貨品，放上網店以八折出售商品，為何偷竊多時都沒有被發現？原來疑犯劉某某（男）曾在無印良品店舖內工作，與店長不歡而散後離職，於是便想報復對方。劉某某熟知店內購物流程，也清楚店內防盜設施的「死角」。於是，聯合妻子左某某利用家裡留存的該品牌包裝袋，避過閉路電視從店內順利偷走了一些衣物。第一次成功後，他們走遍了該品牌在上海的各個店舖，從幾件到數十件再到數百件地盜竊。

他們將偷來的物品放上網售賣，訛稱是「品牌代理」，只要顧客有所要求，他們便會趁著周末節假日逛店、挑選、盜竊、打包、快遞，把網店經營得生意興隆，直至被警方拘捕。

經調查後，賊夫婦已在網上銷售被盜物品1700餘件，非法牟利26萬元人民幣(約28萬港元），而在家中的贓物逾1,400年，初步點算價值逾20萬元人民幣，兩人已因涉嫌盜竊被浦東警方依法刑事拘留。

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責任編輯︰王明芳