【女團COLLAR】阿Gao高調放閃為舞蹈員男友慶生　沈貞巧：慢慢的陪伴最珍貴

▲ 好閃啊！

在昨晚（9月11日），現年30歲的COLLAR隊長沈貞巧（Gao）突然在IG高調放閃！

阿Gao上載與男友Luen Mo甜蜜遊台灣的短片，一眾粉絲留言稱被「閃盲」外，也送上祝福！隊友Ivy So（蘇雅琳）留言：「夜晚po呢啲片我真係睇到想喊...（講緊啲台灣野嘢食）」。

Gao賀男友生日

阿Gao公開精心炮製的情侶遊短片，並寫道：

𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐓𝐎 𝐘𝐎𝐔 ⚗︎·̫⚗︎ 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝟏

.Collab 唔到，重POST多次！慢慢的陪伴最珍貴。

Luen Mo也有在IG限時動態轉發阿Gao的短片，甜蜜地回應女友：「is lucky to have you」。

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Gao清純淡妝獲讚

在1分14秒的短片中，阿Gao與Luen Mo吃小籠包、嘆咖啡與蛋糕、拍貼紙相、吃夜市美食，與一般情侶的相處無異。

而阿Gao與Luen Mo在彼此的陪伴下也笑得開懷。阿Gao與男友同遊期間以淡妝示人，盡展青春少女感覺，獲部份粉絲留言大讚。

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二人志趣相投

Luen Mo與Gao同樣熱愛跳舞，Luen Mo是舞蹈員、跳舞導師、開設舞蹈教室，更成為香港各大專院校Hiphop的指導老師。他曾贏得OBS (台灣最強街舞大賽)香港分區賽冠軍，並積極參加不同比賽！

他與阿Gao未有經常「放閃」，他在今年阿Gao 30歲生日過後，就上載為對方慶生的相片。

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