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【新聞之花】孫雪祺曾被TVB「溫馨提示」　前大台主播擁姣好身材卻諸多不便？【多圖】

娛樂 18:27 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

前新聞之花孫雪祺（Gigi）分享在TVB工作時曾被「溫馨提示」。

前TVB新聞之花孫雪祺（Gigi）近月宣布離巢，人氣高企的Gigi隨即接Job首度擔任司儀，進軍KOL界的她廣告不斷，大受客戶歡迎。

孫雪祺最近於訪問中透露TVB對主播的要求，身材姣好的Gigi曾因分享靚相而被「溫馨提示」，回復自由身的她不排除會大派福利，網民有福了！

【新聞之花】前TVB主播離巢後即有Job　孫雪祺內外兼備唔愁無工開【多圖】

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孫雪祺一夜成名

Gigi擁有逼爆身材，她曾於IG分享夜遊照片，相中的她穿上貼身上衣，吸引大量網民的目光。

不過，當時仍然在TVB擔任主播的她被公司「溫馨提示」，指其身材較為突出，分享照片時需要注意，別貼出下水或沙灘照。

如今已離巢的她則大方表示，若然大家都喜歡，或會偶爾分享這些類型的照片。

【新聞之花】TVB財經主播宣布離巢　孫雪祺內外兼備深得民心【多圖】

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被封翻版陳瀅

Gigi謙稱自己只擁有普通身材，對於被封為「翻版陳瀅」表示受寵苦驚，有感自己跟明星有很大差距。

她於IG曾回應：「Thanks! 一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星，謝謝大家關注。」

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TOPick柴犬追星

從記者到主播

畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士的Gigi學歷高，畢業前的她曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。

除了是財經組記者及主播外，亦兼任天氣主播。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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