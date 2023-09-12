【黑雨水浸】民政署設立47個服務站　協助市民申請緊急援助基金

▲ 民政事務總署設立緊急援助基金申請服務站協助受颱風和暴雨影響的市民填寫申請表格。（資料圖片）

​民政事務總署今日（12日）和明日（13日）一連2日，在全港18區設立專門服務站，協助受颱風蘇拉和暴雨影響而有經濟困難的市民填寫表格，申請政府部門及各大善團提供的緊急援助基金。

除了在各區共20間民政諮詢中心設立專門服務站外，政府亦派員到新界27個鄉事委員會設立服務站。除了各區民政事務處派出服務人員外，來自社會福利署、地政總署和漁農自然護理署的政府人員亦會在公務員「動員機制」下，參與服務站的工作。

設於20間民政諮詢中心的服務站由上午9時至下午7時運作；設於鄉事委員會的服務站則由上午10時至下午6時運作。

各大善團轄下的緊急援助基金包括保良局扶弱基金、保良局汪徵祥紀念基金、仁濟緊急援助基金、博愛醫院緊急援助金、仁愛堂「仁間有愛」支援計劃、樂善堂樂善關懷基金，以及東華三院甘霖‧援急基金。

緊急援助基金申請服務站協助市民填寫表格的政府部門所提供緊急援助基金：

華人慈善基金及特別援助基金

緊急救援基金–災後需遷離搭建物或搭建物或家具設備嚴重損壞

緊急救援基金–傷亡補助

緊急救援基金–損失農作物、禽畜、養魚復業、漁船及漁具

緊急救援基金–工作船及住家艇

緊急援助基金申請服務站:

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責任編輯：楊佩瑩