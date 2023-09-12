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【娛圈喜事】壽星女何佩珉宣布懷孕　功夫新星師承楊盼盼曾當麥美恩替身

娛樂 14:05 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

憑《功夫新星》入行的何佩珉宣布懷孕！

娛圈又有喜訊！憑TVB舉辦的《功夫新星》入行的「壽星女」何佩珉宣布懷孕，可喜可賀！

今天（12日）踏入32歲的何佩珉於2019年嫁給任職工程師的曾逸之，如今二人榮升父母，準備迎接新生命的來臨。

【使徒行者3】麥美恩獲何佩珉指導動作　Mayanne：我也不捨得朱倩【有片】

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何佩珉報喜

何佩珉於IG分享超聲波檢查的影片，並表示：

這是和老公第一次去做超聲波檢查看到的你
見到你在我肚子裏彈下彈下的模樣 就已經愛上你了

#impregnant🥰
#見到的瞬間
#就知道是一世都會記得的畫面
#原來會有這樣的感動
#iloveyou
#要健康哦♥️

《鐵探》何佩珉演狙擊手殺男友林敬剛　何佩珉繼承師傅楊盼盼衣缽做特技人

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TOPick柴犬追星

憑《功夫新星》入行

何佩珉於2011年憑TVB舉辦的《功夫新星》入行，自幼習南掌鴻勝蔡李佛的她隨楊盼盼學電影武術以助拍攝武打場面，打得又睇得。

她曾於香港全港公開國術群英會中獲得拳擊冠軍、短器械冠軍等獎項。陳煒在《果欄的江湖大嫂》內打蔡李佛，也是由何佩珉教煒哥。麥美恩拍攝《使徒行者3》時亦是由何佩珉教她動作及當其替身。

2019年，何佩珉嫁給任職工程師的曾逸之，除獲圈中人張惠雅、蔚雨芯擔當姊妹團外，二人也向楊盼盼下跪斟茶拜謝，非常尊師重道。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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