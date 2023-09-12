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【食用安全】朋友沖繩帶燕子星斑做手信　2港女食後中雪卡毒四肢麻痺

食用安全 13:50 2023/09/12

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進食海鮮要小心！衞生防護中心周一（11日）公布一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，2名港女進食一條朋友從日本沖繩帶回的燕子星斑後，出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺等症狀，入院接受治療後情況穩定，目前已經出院。

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根據衞生防護中心資料，受影響的分別是33歲及44歲的女子。上周六（9日）在家中晚膳期間吃魚，分別約2小時及10小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺和噁心等「雪卡毒」中毒病徵。據悉她們所吃的魚為燕子星斑，調查顯示由朋友當天從日本沖繩帶回。2名病人在周日前往博愛醫院急症室求醫，接受治療後已經出院，目前情況穩定。

衞生防護中心提醒，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，通常與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，導致毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。而魚的體積越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。如果中毒，受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。如果中毒，受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

中心發言人表示，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食並不能將毒素分解。要預防雪卡毒素中毒，市民應注意以下幾點：

  • 減少進食珊瑚魚；
  • 每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；
  • 進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；
  • 進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；
  • 一旦出現病徵，應及早治理；及
  • 應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。

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責任編輯：羅嘉欣

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