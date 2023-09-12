【迪士尼樂園】「魔雪奇緣世界」11.20開幕　港澳居民率先試玩套票980元

▲ 香港迪士尼樂園新園區「魔雪奇緣世界」籌備7年，將於今年11月20日開幕。（曾耀輝攝）

籌備7年的香港迪士尼樂園全新園區「魔雪奇緣世界」11月20日開幕，是相隔10年再有新園區落成，內部設施昨日首度全面曝光，以挪威小鎮風情結合大嶼山天然地貌，重現經典電影場景，包括愛莎城堡「冰雪皇宮」等。園內除了兩項焦點遊樂設施，更以高科技將安娜及愛莎等主角化身成發聲機械人與遊客見面。

樂園更預售率先體驗套票，香港及澳門居民開幕前可提早入新園區玩，成人980元、小童780元。

全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，設計靈感源自華特迪士尼動畫製作室旗下風靡全球的同名電影系列，重現故事所在地「阿德爾」小鎮及森林，焦點場影包括主角愛莎居住的城堡「冰雪皇宮」、另一主角安娜與漢斯王子共舞的鐘樓，以及阿德爾森林的最高山峰「北山」等。

華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文昨表示，新園區以19世紀中期的挪威為藍本，採用當地建築特色及不對稱建築、花卉裝飾彩繪等；工程師團隊又參考了冰雪的各種狀態和外觀細節，並研究出玻璃及玻璃製作物料， 務求能真實地呈現冰雪皇宮和冰雪裝飾等，高度還原電影細節。樂園亦邀請著名作曲家 Andrew Cottee 重新改編電影音樂，在園區內播放。



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華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣表示，魔雪園區面積是「反斗奇兵」和「灰熊山谷」的總和，園內2個遊樂設施「魔雪奇幻之旅」及「雪嶺滑雪橇」已落成，遊客可以坐船遊覽小鎮及坐雪橇欣賞「冰雪皇宮」，又指遊玩設施每小時載客量很大，有信心應付到人流。樂園更採用了華特迪士尼專利的發聲機械人，讓安娜、愛莎、基斯托夫等角色，栩栩如生活現賓客眼前，神態與真人無異。



除了迪士尼年票會員稍後有機會率先體驗新園區，樂園即日起至11月18日在指定旅遊平台預售率先體驗套票，只限港澳居民，於開幕前3日，即11月17日至19日，可提早入新園區試玩，成人票980元、兒童780元，較現時周五及周末特定日子的票價699元及524元，分別貴40%及49%。一家四口入園，要多付1,074元，貴約44%。



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政府明日將宣布「香港夜繽紛」推動夜經濟詳情，被問到樂園會否延長營業時間；迪士尼回應指萬聖節將重推《惡人舞動迪士尼》滙演及夜間「阿Jack怪誕大餐」等活動，樂園和酒店的晚餐也讓賓客繼續體驗夜間活動；而樂園亦會調整營運模式，暑假期間每星期營運6至7天，9月每周開放6天，季節性活動的特定晚上，營運時間亦將延長。

新推199元 「提早入園證」

香港迪士尼樂園首度推出期間限定的「提早入園證」，即日起至明年2月29日預訂，加購199元，即可提早1小時入場，率先暢玩「幻想世界」及「魔雪奇緣世界」共5個設施，另有11間商店及餐廳提早營業。迪士尼指，其他樂園亦曾推出類似「提早入園證」，今次香港港迪士尼視乎賓客反應再作調整，由11月21日起適用，暫定至明年2月29日，供應及配額視乎情況而定。

園方指，提早入園證受供應情況和配額而定，每日正式開放時間可能有所調整，並在樂園網站不定時公布，呼籲遊客在入園前14日瀏覽官網查看最新的開園時間。

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記者：陳麗娜