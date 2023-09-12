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【迪士尼樂園】新園區「魔雪奇緣世界」11.20開幕　19世紀挪威小鎮設計融入大嶼山

社會 13:41 2023/09/12

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香港迪士尼樂園新園區「魔雪奇緣世界」籌備7年，將於今年11月20日開幕。（陳麗娜攝）

香港迪士尼樂園新園區「魔雪奇緣世界」籌備7年，將於今年11月20日開幕，園內重現《魔雪奇緣》經典電影場景，包括主角愛莎的城堡「冰雪皇宮」、另一主角安娜與王子共舞的鐘樓。工程團隊指，靈感源自挪威小鎮的園區與大嶼山的天然地貌融合，冀高度還原電影的細節。

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新園區還原電影《魔雪奇緣》多個具代表性的場景，包括故事阿德爾森林的最高山峰「北山」; 主角愛莎居住的「冰雪皇宮」; 阿德爾皇室居所「阿德爾城堡」；安娜與漢斯王子共舞的鐘樓；友誼噴泉等。

華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文 (Michel Den Dulk) 表示，新園區以十九世紀中期的挪威為藍本，無論是景觀、建築設計，還是服裝及美食，全部都注入濃濃的挪威風情，例如龍風格(dragestil) 的建築、巴勒斯特朗 (Balestran)獨特的不對稱建築、花卉裝飾彩繪等。並特意在建築外牆使用了分別代表愛莎的紫藍色及安娜的黃綠色。樂園亦邀請了知名作曲家 Andrew Cottee 重新改編《魔雪奇緣》電影系列內音樂，以在園區內播放。

（陳麗娜攝）

華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示，為了把主角們栩栩如生地活現賓客眼前，設施內特意採用華特迪士尼幻想工程專利的 Audio-Animatronics®發聲機械人，讓安娜、愛莎、基斯托夫等人物的神態與真人無異。

焦雅欣續指，為了在「魔雪奇緣世界」原汁原味地呈現電影的細節，迪士尼幻想工程師與迪士尼動畫 製作室合作花上三年的時間在概念及設計上。團隊分析了冰雪的細節紋理、冰雪的色彩及與愛莎情感的關聯，以重塑冰雪魔法。同時，團隊仔細地參考了冰雪的各種狀態和外觀細節，並研究不同的製作物料， 務求能真實地呈現冰雪皇宮和冰雪裝飾等。

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記者：陳麗娜

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