【跑步意外】網紅女跑手全程直播100公里越野賽　隨行攝影師跑至74K猝死

▲ 網紅女跑手全程直播100公里越野賽，隨行攝影師跑至74K猝死。

R.I.P！日前，山東省威海市舉辦一場越野賽，其中有賽手聘請攝影師全程跟拍直播。不料，賽事進行途中，突然傳出攝影師在跑至74公里時猝死的消息，不幸事件引起熱議。

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綜合内地媒體中華網、搜狐新聞報道，9月10日，山東省威海市舉辦「2023幸福威海100越野賽」，賽事設100公里、50公里及30公里。在100公里賽事的參賽者中，有網紅女跑手格格霖（陳霖）。據悉，格格霖在賽前私下邀請了隨行攝影師，為自己全程「跟拍」直播。

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而獲邀的是來自四川的40歲攝影師李揚。他亦是馬拉松和越野跑手，有豐富越野跑賽事經驗，包括在今年初來港參加了「HK100」、意外發生前一周參加「武功山國際越野賽」。而這次他以「非參賽選手」身份，和格格霖一同進行100公里越野跑。同時，這也並不是他第一次做格格霖的隨行攝影師，例如在今年的「龍泉山100越野賽」和「崇禮168」，他都擔任了跟拍工作。

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攝影師跑至74K猝死 網紅女跑手退賽

比賽期間，有觀看直播的網民發現，李揚在拍攝過程中氣喘明顯，直播畫面也一直抖動；格格霖提醒李揚要小心。賽事進行至38公里處，李揚因沒跟上格格霖，便自行前往直播完成目的地等待會合，拍攝工作由另一選手接替。格格霖一個人做補給後繼續出發，反映李揚在和格格霖分開時還未發生意外。

直至賽事進行至74公里，直播畫面突然中斷，其後則是格格霖宣佈退賽的消息。據悉，當時排在女子第一的格格霖得知李揚在74公里附近身體不適，便直接宣佈退賽，向補給點的工作人員解釋因「同伴有點不舒服」。而李揚經急救後最終仍不幸宣告不治。

網民熱議：僱主/主辦方責任？

李揚之死引發網民爭論究竟是何方責任。有人認為，李揚的拍攝工作是格格霖的私人邀請，二人屬於僱傭關係，格格霖有責任保證僱員安全。更有人質疑格格霖跑100公里還要僱攝影師全程進行直播，是明顯忽視攝影師安全的行為，怒斥她「眼裡只有流量」，要對李揚的遇難負全責。

不過，也有不少選手直言，賽道難度太高，卻又容許選手聘用非參賽攝影師落場拍攝，還會影響其他參賽者，批評賽事主辦方存政策漏洞，應要為此負責。

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中暑可致命 專家教降溫消暑秘訣

至於李揚的死因，有網民猜測是因高溫中暑引起「熱射病」所致。對此，北京大學人民醫院急診科副主任醫師遲騁曾解釋過不同程度的中暑症狀。首先「先兆中暑」的症狀包括頭暈、乏力、大汗、口渴、注意力不集中。當體溫升高、出現發熱，但沒有意識轉變，則進入「輕度中暑」階段。如不及時治理，體溫將持續升高至可達40至42℃，並伴有四肢抽搐、意識障礙的情形，則是中、重度中暑的階段。到最嚴重時，就會出現「熱射病」，通常會有多臟器功能衰竭的情形出現，死亡率很高。

TOPick曾訪問聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣：

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責任編輯：羅嘉欣