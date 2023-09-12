【視后離巢】唐詩詠半年間如旅居日本　學整麵包和精進料理：現在想享受生活

▲ 唐詩詠有意移居日本？

唐詩詠於去年9月跟TVB結束20年的賓主關係，回復自由身的唐詩詠近一年過著chill爆生活。日本近日排放核廢水，無阻唐詩詠繼續赴日，最近再度往大阪旅行，這半年間唐詩詠仿如旅居日本一樣，難怪有傳聞指她有意移居當地。

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跟日本烘焙師學整麵包

今日（9月12日），唐詩詠於個人IG透露跟日本著名烘焙師渡邊美紀學整麵包，這位老師曾經出書介紹星野天然酵母麵包的製作方法，只見詩詠於大堆新鮮出爐的麵包前拍照，流露一副滿足的笑容。

另外她撰文分享感受，當中她寫道：「日本初體驗，成日都覺得日本麵包好鬆軟，好想知道原因係乜，今次終於體會到他們的世界，做個麵包至少發酵一天。而且當中有很多很多很多細節，錯誤了少少少少少少，都直接影響到成果，麵包師的堅持是值得的貴也是有原因的，全因成分都是天然的，完全沒有任何化學成分，同學說我以後都會變得很挑剔

。多謝 渡邊美紀 老師」

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半年間頻頻「返鄉下」

身在大阪的唐詩詠，早前前往探望於當地拍節目的杜如風，杜如風其後IG社交平台上分享兩人合照，如風寫道：「他鄉遇故知！好多謝我嘅好朋友傻婆阿Nat專登嚟大阪探我班，好窩心呀！錫晒你！」素顏上陣的唐詩詠氣色超好，休息近一年的她確實比前容光煥發。

自從3月中陪爸爸去日本旅行賞櫻後，這半年來唐詩詠不時「返鄉下」玩，6月份她參加了長野山11公里山路跑，及至7月，陳山聰一家三口往日本旅行，詩詠相約陳氏一家，更於IG分享跟「男友仔」Jaco的合照。

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仿如旅居日本的唐詩詠在當地睇藝術展，又跟老師學整精進料理，分享感受時，似乎道盡她近年放慢腳步，享受生活的心聲。當中寫道：

想自己精進一點

由外去番內先

《精進料理》

老師話精進的意思

是在煮飯的時候

也是修正內在的時候

煮咗6個鐘

內心係平靜

哈日一族想日本置業

由於頻頻往日本旅行，故傳聞詩詠計劃移居當地，早於2018年出席活動時詩詠透露想置業，可惜香港樓價太貴，她坦言想於日本和英國買樓。當時她說：「以前睇日劇的時候，想幻想有個木村住在隔離，至於英國，因為當地聖誕節氣氛濃厚，而我好喜歡聖誕節。」

自從離開TVB之後，生活休閒的唐詩詠除相約好友黃翠如，閒時會煲劇及上堂學整曲奇，上月更跟國際培幼會去山區探訪小朋友。

早前她於IG分享跟愛犬慶生的照片，素顏的她皮膚有光澤，狀態更勝從前。

▲ （取自instagram）

唐詩詠：想這時刻享受生活

3月份出席《隱形戰隊》宣傳時，唐詩詠接受TOPick訪問，她笑言以前「冇覺好瞓」，現在沒有以往的壓力，人也沒那麼疲累。

另外詩詠直言多了時間陪伴家人，她說：「生活上的感覺也很不同，以前每做一件事或去旅行都會想可否成事，或許最後因工作會放棄，現在所有事均由自己控制。」

問到會否簽新公司，她直言現階段不考慮，她說：「想享受下自由身先。（有沒有公司與你斟洽？）有，但我覺得大家都知道我的意願，我想這個時刻享受生活，但之後會否另有想法就再算。」

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