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【癌症殺手】食飯時吞嚥困難要小心　美國專家：或是罹癌先兆

醫生診症室 14:29 2023/09/12

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食飯時吞嚥困難要小心，美國專家指出此或是罹癌先兆。

身體小不適，可以是健康警號。英國癌症研究基金會指出，身體常感疲倦、體重突然下降等都是常見癌症徵狀。而美國有腸胃病學家就表示，用餐時吞嚥困難，其實也可能是徵狀之一，勿掉以輕心。

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活得健康啲

據《每日鏡報》（Daily Mirror）報道，英國癌症研究協會（Cancer Research UK）指出，癌症常見症狀包括有：疲勞、體重突然增加或降低、皮下出現腫塊、持續咳嗽、呼吸困難、排便或排尿習慣改變等。然而，報道就指出，吞嚥困難這個徵狀卻常被忽略。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）腸胃病學家Anne Marie Lennon表示，「吞嚥困難」這個症狀易被民眾忽略，也可能是頸部、頭部、嘴巴等部位罹癌的症狀，可致嘴巴、喉嚨肌肉運作方式改變。此外，如未有進食的情形下，仍感到有「飽足感」就要小心。

除了「吞嚥困難」之外，Anne Marie Lennon亦提到其他4個易被民眾忽略的癌症警號，當中包括呼吸急促、流血、出現腫塊，及身體機能出現改變。

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責任編輯：羅嘉欣

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