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【暴動擲磚】涉遊行時向警方擲磚　27歲男認暴動准保釋候判

社會 14:43 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

區域法院。（資料圖片）

2020年5月有市民自發遊行，抗議《國歌法》及《港區國安法》，27歲男子涉在銅鑼灣向警方擲磚，今（12日）於區域法院承認1項暴動罪。被告於求情信承認其行為「在情在理錯誤」。法官押後至9月26日判刑，被告准保釋候判。

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被告袁展翔（27歲，自由工作者），承認於2020年5月24日，在銅鑼灣東角道與波斯富街之間的軒尼詩道路段參與暴動。

辯方求情指，被告事隔2年始被起訴，承受龐大心理壓力，被告深感後悔，在求情信承認其行為「在情在理錯誤」。暫委法官彭亮廷聽畢求情押後判刑至9月26日，被告准保釋候判。

案情指，案發日有人在港島發起遊行，未獲發不反對通知書。至中午時分約有500名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集，高叫口號和揮舞旗幟，有人佔領行車路。

警方警告不果，有示威者向警方投擲玻璃樽、磚頭等雜物，警方則發射催淚彈驅散。身穿綠色T恤和黑色長褲的被告被拍得於下午1時許，在軒尼詩道將磚頭擲向警方，隨後被制服。

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記者：陳曉欣

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