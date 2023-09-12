【拯救毛孩】沙頭角狗場女場主急病入院　50隻流浪狗恐失照料尋協助

▲ 「安樂窩流浪動物之家」由女場主琪姨獨力經營。(Facebook圖片)

上星期連續經歷風球及暴雨，香港多處地方出現嚴重水浸，事實不少動物收容所主要由有心人及義工去營運，在設施不足下更受不少考驗。

如位於沙頭角的「琪姨浪浪之家」，經營者琪姨以積蓄和善款獨力支撐十多年，琪姨近日更因健康問題入院，將來是否能繼續營運狗場也屬未知數。

▲ 場內現時有約50隻狗。（Facebook圖片）

因此有義工組織便幫手呼籲，希望為約20多場狗隻尋求援助，並期望日後有其他善心人能承繼這個動物收容之家。

對流浪動物十分熱心幫助的琪姨，在沙頭角經營「琪姨浪浪之家」，一直以來主要由她及義工們幫忙，據知因為照料場內狗隻已用去很多時間，琪姨難以找到全職工作，只能靠自己積蓄及募捐籌錢營運。

▲ 早前十號風球吹爛大部份帳篷。（Facebook圖片）

動物慈善機構杜比動物關懐基金有限公司（Tobby's Friends Foundation Ltd ）約7年開始接觸琪姨，明白她面臨經營及資金的困境，一直有作出援助，如聯絡義工或協助狗隻得到領養。

負責人林太向記者表示，琪姨早前身體抱羔，只吃中藥撐住，8月時突然全身無法郁動急病入院，現時她未能出院，落床走路都不容易，日後更可能無法再去經營狗場。

8月入院無法動彈

琪姨現時最掛心場內約50隻狗狗，其有有約25隻為她所養，其他暫是暫託狗隻。林太知道情況下，已即時作出幫助，在琪姨入院期間，獲她授權以場內的資金，暫時聘請了一名姨姨照顧場內的狗狗，同時也有義工幫手，如早前十號風球時，便留守狗場看顧，幸而狗場在暴雨下未有受到太大影響。

▲ 黑雨下的狗場。（Facebook圖片)

林太坦言：「琪姨身體狀況欠佳，日後都可能無法再打理狗場，而資金亦很快會用完，現時最緊急當然是要籌錢解決即時財務問題，最理想是希望找到人去接手管理狗場，或者可以安排場內狗隻到其他收容中心。」她表示現時目標是在9月底尋到解決方案，否則也只能見步行步，故希望更多人關注事件。（如欲幫助場內狗隻，可致電98363292林太洽談）

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記者：陳家昌

