【創新教學】新興「微型學習」打破傳統框架　征服世界一體化的學習挑戰

▲ 微型學習讓學生有個人化的學習體驗、促進記憶、提升適應能力。（iStock圖片）

微型學習和納米學習(Microlearning and nano-learning) 不但廣泛被企業用於內部培訓，如今這些方法也被用於教學上，影響各個年級的學生。



這種創新方法，精緻地將知識編織在簡短易明的學習材料上，吸引學生的注意力，提升他們探討高階思維課題的興趣，這引起不少教育工作者的關注。

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短視頻平台的崛起，成為當今數字時代的遊樂場，也開啓「微型學習」之門。從TikTok到Instagram Reels，學生們不難發現有趣的學習亮點。在網上豐富的學習體驗中，不時會發現複雜難明的信息。然而，微型學習賦予教育工作者機會，篩選學生所需的知識，將難解的概念，以微型簡短的影片，輕鬆傳達給學生。



為了打造豐富的學習體驗，一些資深的教育工作者，更會巧妙地運用視頻、互動測驗和富有時代感的信息圖表，精心策劃一個多媒體元素的學習教材套，將微型學習和納米學習融入整個教育歷程中，以迎合學生課堂上的各種的學習需要。



在這個信息豐富的時代，辨識力和批判性思維是每位學生不可或缺的共通能力。在微型學習的領域，教育工作者和學生們必須於網絡信息的迷宮中航行，謹慎選擇可靠的資料來源和培養正確的思維能力，保障了知識的完整性，讓微型學習繼續有序的發展，使學生得益。



隨著新常態下發展的教育時代逐漸展現，微型學習和納米學習的變革力量比以往更吸睛。這種學習模式，不單能打破學習的界限，也產生不同的個人化的學習體驗，促進記憶、提升適應能力。



就讓我們一同擁抱這場非凡之旅，以微型學習的無限潛力為基礎，裝備未來一代知識和技能，征服世界一體化的學習挑戰。

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