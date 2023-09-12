【一帶一路】高峰論壇明舉行　李家超︰將創多個歷屆之冠

▲ 特首李家超出席行政會議前見記者。（陳靜儀攝）

第八屆「一帶一路高峰論壇」明起一連兩日在港舉行，是疫後首次以全實體形式舉辦，特首李家超形容意義重大，提到本屆論壇將創下多個歷屆之冠，包括︰有近6 000名多個國家及地區的人士參加；參加的代表團多達100個；將會簽署的合作備忘錄將多達20份；至少10個國家的政府高層代表會出席。

李家超表示，上述數字，充分證明國際社會對香港重返國際舞台充滿信心。他又提到，今次高峰論壇有3項新安排，包括首次設有「中東專場」，聚焦中東市場新機遇、新發展和新合作；首次設有「金融篇章」，推動「一帶一路」倡議的金融服務、創新科技及可持續發展願景；首次設有「青年專章」，推展人文和青年交流。

全國政協委員、立法會議員譚岳衡表示，展望未來，香港仍將有很大潛力、很強動力以及獨一無二的競爭力在「一帶一路」倡議新階段發揮更大作用。具體包括：

（1）加強打造「一帶一路」股權融資平台、債權融資基建平台以及另類投融資平台，探索政府主導開發金融以及民間資本的緊密結合，為沿線國家地區的建設，提供國際領先水準的投融資服務；

（2）強化人民幣離岸中心地位，在促進提升人民幣計價貿易量的基礎上，豐富離岸人民幣的投資產品和渠道，更好滿足離岸市場對人民幣的投資需求；

（3）順應全球減碳趨勢，注重綠色金融的推廣和落地，結合沿線國家的情況助力沿線國家地區的綠色轉型。

人手不足影響服務時間及水平

另外，李家超同意日間經濟需要推動，指日間經濟主要靠消費和旅遊兩方面帶動，相關數字正增加。李家超稱，聽到業界表示人手不足導致服務時間或不能太長，「這些都影響了某些情況的整體經濟。」他又認為，政府推動經濟活動，主要是帶領民間去做，強調政府會和他們合作，「有任何意見，政府都會考慮。」

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記者：趙居逸