【世紀暴雨】李家超︰有關部門將巡查紅山半島　依法追究僭建

▲ 行政長官李家超。 （陳靜儀攝）

上周的世紀暴雨，令本港多處地方水浸及山泥傾瀉，包括紅山半島，有報道統計懷疑此處有約30間獨立屋涉僭建，有些更霸佔官地。特首李家超今日回應事件時表明，政府一定會執法，強調任何人如違反法例會被檢控，因其僭建而需要政府進行任何工程，亦會追究相關費用責任。

李家超今日出席行會前見記者時表示，政府對樓宇僭建，一向都以風險管理設定優次，「針對一些高風險的，我們要先做，巡查是以風險為本去做。他續指，這次紅山半島的山泥傾瀉事件已經顯示這個屋苑有部分在這方面暴露風險，所以有關部門會針對紅山半島有關屋苑巡查，對懷疑有僭建的屋宇，會依法採取行動。「我們會按照法例，如果需要檢控的，我們會檢控；需要清拆的，會要求清拆；涉及霸佔官地，或政府因此要做一些特別工程，亦會追究其在費用方面的責任。」

政府部門正主動巡查高風險地方

對於暴雨善後工作，李家超指，上周暴雨後政府一直全力進行善後工作，市民日常生活總體回復正常。他說政府部門亦正主動巡查一些高風險地方，由於未來幾日預測仍然可能有雨，渠務署會加緊主動巡查各區河道及渠溝，清理遺留的雜物，減低各區出現水浸的風險。

被問到應對暴雨時的「全政府動員」規模，會否與早前的演練的萬人參與有落差，李家超回應稱，今次應對暴雨有9000至10000名公務員候命，強調根據實際情況動員，亦要按工作性質分配，例如文職人員會參與清理樹枝淤泥，支援地區中心等；修路、處理塌樹等工作仍會交由專業人士。

李家超續稱，今次處理世紀暴雨在預警、應對和善後方面，都會總結經驗。在預警方面，他表示雖然現今科技對於雨量變化的預測有限制，所以在發放信息的時間和資訊內容都有一定的限制，但政府會檢視如果可從提高安全系數，以及讓市民可以掌握更多和更細節的資訊作好準備。

另外，李家超提到，民政事務總署在今日和明日一連2日，會在18區民政諮詢中心及新界27個鄉事委員會設立專門服務櫃台，為受影響而有經濟困難的市民填寫申請表格。

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記者：戴朗希