【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽

▲ 蔡潔是超級貓奴。

蔡潔（Jacky）早前在書展期間，推出籌備逾兩年的新書《有隻貓在芒果星》，除了撰寫全書內容，連排版、插畫也一手包辦，動力來自要記錄她跟現年4歲布偶貓「豬仔」的生活點滴以及溫馨互動時光。

自認是超級貓奴的蔡潔，早前獲發展局和海濱事務委員會聯同渠務署邀請，出席茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」開幕活動，即場試玩各種新興運動。

雖然這個公共空間推行人寵共融，蔡潔當日就未有帶同愛貓同行。她解釋：「雖然平時我都會帶貓貓出街或去餐廳打卡，但今次因要工作，怕未能時刻看顧，而且怕天氣太熱，所以留待較涼快時才帶牠來玩。」

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▲ 蔡潔上月底為茶果嶺海濱公園擔任揭幕嘉賓。（大會提供）

常帶愛貓出街

蔡潔在社交平台經常都會分享跟愛貓一同去街的靚相，比一般不常出外的家貓更為活躍。「我在豬仔約兩個月便領養牠，之前都沒有出過街，但疫情期間經常困在家，見街上沒有太多人，便想帶牠出去抖抖氣，發現豬仔一出街便超級開心，又不怕人，所以就開始定期帶牠出外。」

她建議其他主人如想帶貓貓出街，首先要注意自己寵物的性格，如貓貓真的很怕去陌生環境，就不要勉強。「犬其布偶貓對溫度比較敏感，如果見牠出外後不停喘氣，就要小心注意，或要調整行程，也要多帶水、零食，有時朋友都會叫我帶豬仔去展覽活動，自己要視乎場地是否適合和能否盯得實，否則寧願不帶，減低牠走失或不舒服的機會。」

曾為喪貓而自責

蔡潔過去在訪問中曾談過，她在十年前在澳洲生活時曾有養貓，但貓貓在兩歲不幸患病離世，當時她亦因有工作未能見最後一面，因此一度自責沒有好好照顧，經過多時才能收拾心情。4年前遇上了這頭可愛的布偶貓，她才決定再養，並向自己承諾一定要做個好主人。

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她坦言：「上次養貓的經驗令我抱有遺憾，所以今次會特別緊張，希望自己成為一個好媽媽。豬仔一有甚麼不舒服，我就會帶牠去診所，醫生都說我不用太緊張，但自己寧願做多了，都好過出現甚麼風險。好像豬仔錯過了做絕育手術的最佳年紀，會有一些行為上的問題，我就選擇用教導來糾正，也不想牠要接受麻醉開刀。」

蔡潔的愛貓，本來因為樣子可愛，及似《龍珠》漫畫角色，故名為「布歐」，後來卻改了名。她笑道：「其實都沒甚麼特別原因，只因為牠慢慢變肥，又似隻豬，便改口叫做豬仔。」

她指布偶貓是「玻璃胃」，很易有腸胃毛病，故飲食要很小心，一日三餐都由她親自負責不同口味，有時要出差託朋友來照顧，就要交代得很清楚，由此可見蔡潔對愛貓的寵愛。

她也自認是慈母：「朋友都說我會否太溺愛？擔心我將來做了媽媽，都會這樣縱小朋友，但兩者是不同的，人會長大，有自己的圈子，但動物的一生只有主人，若果牠基本行為沒問題，我都會盡量滿足其需要。」

將養貓歡樂散播

跟愛貓相處4年，蔡潔不諱言已互相影響。「豬仔性格外向、樂觀、體貼，自己也漸漸變得開朗，行為上也很相似，家人說我們躺在沙發上的睡姿一模一樣，像兩母子般。我又覺得牠能解讀我的情緒，有時我不開心，或回家很疲累，牠會靜靜在身邊像安慰我；到我沒有事忙自己的事時，牠又會自己去玩，不用我擔心。」

曾經推出過散文集的蔡潔，今年為豬仔出書，她細說「因為看到有些YouTuber會為寵物出書，自己都好想有一本書為豬仔留倩影。記得有隻貓店長忌廉哥，為香港人帶來了很多歡樂，所以我都想把跟貓貓相處的開心回憶，分享給其他人，也能讓更多人看到牠可愛開心一面。」

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她亦希望透過出書，能踏出第一步，去關愛更多小動物。「我沒正式做過動物義工，只曾去餵過流浪貓狗，今次想藉著此書，有機會跟一些慈善機構合作，做一些小型的社區活動，幫助有需要的動物，同樣很有意義。」

超級寵貓的她，擇偶條件是否也一樣要是貓奴？蔡潔笑道：「自己對另一半沒有很高要求，最重要是投緣，和性格夾到，生活習慣能夠一致當然最好，我相信喜歡小動物的男士，心地也一樣好。」

養布偶貓須知

布偶貓（Ragdoll）是名種貓一種，有修長柔軟的毛，加上水藍色大眼睛及長尾巴，精靈可愛，容易親近人，但在飼養上，有幾點也要留意。蔡潔分享：「布偶貓腸胃很易有問題，故要小心選擇貓糧，現在我便多數會餵處方糧，覺得最適合牠的腸胃。」

她指布偶貓容易甩毛，故要小心打理。「一般貓可能一年只會吐一次毛，布偶貓幾乎每星期都會，故我會勤力些幫牠梳毛，減少牠把毛吞下肚裡的機會。」

記者：陳家昌