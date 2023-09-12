【DSE】2026年起丙類其他語言科目加入烏爾都語考試　考E級或以上可納丙類成績

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由2025年香港中學文憑考試起，丙類（其他語言）科目考試將實施新安排，考生須應考有關語言的官方語言考試。考評局今日（12日）宣布，由 2026年文憑試起，丙類（其他語言）科目將由5科增至6科，加入由巴基斯坦伊斯蘭堡中級和中等教育聯邦委員會（FBISE）主辦的烏爾都語（國際）考試，考生取得E級或以上將可獲納入文憑試丙類科目的成績。

考評局於去年6月宣布，由2025年文憑試起的丙類（其他語言）科目，將不再採用英國劍橋大學國際考評部的高級補充程度試卷，考生須改為應考有關科目的官方語言考試。2025年文憑試共提供5個丙類（其他語言）科目，包括法語、德語、日語、韓語及西班牙語。考生成績只要達到指定的語言能力水平，便可獲納入文憑試成績。

考評局剛與FBISE簽訂協議，由2026年文憑試起，把該委員會主辦的烏爾都語（國際）考試列為文憑試丙類（其他語言）科目。與另外5個其他語言科目的考試安排相若，考生可在其應考文憑試考試年份前的2年內，自行向FBISE報考烏爾都語（國際）考試，並於報考文憑 試時選取相關科目（以2026年文憑試為例，考生可於2024至2025年應考其他語言科目的考試， 並最遲於2025年底完成）。

若考生的成績達到指定的語言能力水平，即烏爾都語（國際）考試E級或以上，便可獲納入文憑試的成績。 烏爾都語（國際）考試按巴基斯坦的國家課程制訂，設有「閱讀和寫作」及「文章寫作」兩部分。該考試將與該國高中畢業證書（Higher Secondary School Certificate, HSSC）作資歷認證， 認證後有關考試資歷相等於學生完成巴基斯坦11或12年級的烏爾都語水平。

烏爾都語（國際）考試是巴基斯坦國家課程的一部分，由FBISE頒發的有關證書獲巴基斯坦認可。持有上述資格的人士將符合巴基斯坦高等教育機構的烏爾都語入學先決條件，惟他們亦需滿足各相關高等院校的其他入學要求。

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責任編輯：楊佩瑩