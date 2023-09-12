【小一派位】2024小一自行分配學位申請 九龍區10校網128間官津小學額一覽
2024-25年度小一自行分配學位階段將於9月21日至29日接受申請，在芸芸校網中，九龍城區校網絕對是大熱之選，名校雲集的41校網更是很多家長的首選。
TOPick根據教育局「2024年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了九龍區10個校網共128間官津小學的自行分配學位學額，以供家長參考。
油尖旺區
31校網
尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衛理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰、帝峯皇殿、御金國峯
東華三院羅裕積小學︰63
佐敦道官立小學︰50
循道學校︰50
油蔴地天主教小學︰63
嘉諾撒聖瑪利學校︰50
德信學校︰50
東莞同鄉會方樹泉學校︰50
中華基督教會灣仔堂基道小學︰38
油蔴地街坊會學校︰25
油蔴地天主教小學（海泓道）︰63
32校網
旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君匯港、大同新邨、富多來新邨、浪澄灣、一號銀海、海桃灣
中華基督教會協和小學︰90
塘尾道官立小學︰50
聖公會基榮小學︰60
鮮魚行學校︰25
中華基督教會基全小學︰63
路德會沙崙學校︰50
大角嘴天主教小學︰63
大角嘴天主教小學（海帆道）︰75
最新影片︰
九龍城區
34校網
何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美村、帝庭豪園、賀龍居、樂民新村、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號、啟德、啟晴邨、德朗邨、煥然一居、啟德1號、天寰、嘉匯、龍譽
保良局何壽南小學︰75
九龍靈光小學︰25
農圃道官立小學︰50
馬頭涌官立小學︰63
聖公會聖十架小學︰63
陳瑞祺（喇沙）小學︰75
聖公會牧愛小學︰25
協恩中學附屬小學︰45
聖公會聖匠小學︰38
合一堂學校︰50
基督教香港信義會紅磡信義學校︰25
九龍婦女福利會李炳紀念學校︰25
天主教領島學校︰50
獻主會小學︰50
聖羅撒學校︰60
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）︰38
獻主會聖馬善樂小學 ︰38
35校網
紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒、昇御門
天神嘉諾撒學校︰38
聖公會奉基小學︰50
聖公會聖提摩太小學︰50
葛量洪校友會黃埔學校 ︰63
黃埔宣道小學︰63
馬頭涌官立小學（紅磡灣）︰63
聖公會奉基千禧小學︰50
41校網
九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨、曉薈
耀山學校︰13
華德學校︰50
拔萃小學︰30
嘉諾撒聖家學校︰45
喇沙小學︰90
瑪利諾修院學校（小學部）︰75
九龍塘官立小學 ︰50
嘉諾撒聖家學校（九龍塘）︰60
中華基督教會基華小學（九龍塘）︰60
九龍塘天主教華德學校︰50
深水埗區
40校網
深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、榮昌邨、長沙灣邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居、海盈邨、海達邨、凱樂苑、麗翠苑、南昌一號、匯璽
福榮街官立小學︰50
李鄭屋官立小學︰50
聖公會聖紀文小學︰60
天主教善導小學 ︰50
大坑東宣道小學︰60
基督教香港信義會深信學校︰25
五邑工商總會學校︰38
旅港開平商會學校︰50
寶血會嘉靈學校︰75
長沙灣天主教小學︰63
聖公會基愛小學︰50
聖公會聖多馬小學︰45
深水埔街坊福利會小學︰25
聖方濟愛德小學︰60
香港四邑商工總會新會商會學校︰25
荔枝角天主教小學 ︰75
深水埗官立小學︰63
聖公會基福小學 ︰90
聖公會聖安德烈小學 ︰90
瑪利諾神父教會學校（小學部）︰50
中華基督教會協和小學（長沙灣）︰75
黃大仙區
43校網
新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、鵬程苑、新光中心、豪苑、啟德花園、豪門、譽港灣、現崇山、東匯邨、景泰苑
保良局陳南昌夫人小學︰50
黃大仙官立小學︰50
浸信會天虹小學︰50
福德學校︰50
嘉諾撒小學︰50
孔教學院大成小學︰50
天主教伍華小學︰50
天主教博智小學︰50
聖公會基德小學 ︰50
聖博德學校︰50
黃大仙天主教小學︰50
45校網
慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園、啟鑽苑
彩雲聖若瑟小學︰50
真鐸學校︰38
中華基督教會基慈小學︰50
中華基督教會基華小學︰50
聖文德天主教小學︰63
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 ︰50
嗇色園主辦可立小學︰63
慈雲山聖文德天主教小學︰63
保良局錦泰小學︰63
聖博德天主教小學（蒲崗村道）︰63
慈雲山天主教小學︰63
嘉諾撒小學（新蒲崗）︰75
觀塘區
46校網
九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍、安泰邨、彩興苑
佛教慈敬學校︰50
迦密梁省德學校︰63
浸信宣道會呂明才小學︰63
坪石天主教小學︰50
天主教柏德學校︰63
九龍灣聖若翰天主教小學︰63
6 聖公會九龍灣基樂小學︰63
佐敦谷聖若瑟天主教小學︰50
香港道教聯合會雲泉學校︰63
48校網
鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啟田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下、安達邨
觀塘官立小學︰50
天主教佑華小學 ︰50
中華基督教會基法小學︰25
樂善堂楊仲明學校︰50
閩僑小學︰50
聖公會基顯小學︰50
聖公會基樂小學︰50
聖公會聖約翰曾肇添小學︰50
秀茂坪天主教小學︰63
聖安當小學︰63
聖若翰天主教小學︰50
聖公會李兆強小學︰63
藍田循道衛理小學︰63
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 ︰63
聖愛德華天主教小學︰63
基督教聖約教會堅樂小學︰63
秀明小學︰63
樂華天主教小學︰50
路德會聖馬太學校（秀茂坪）︰50
聖公會德田李兆強小學︰63
聖公會油塘基顯小學 ︰75
中華基督教會基法小學（油塘）︰75
觀塘官立小學（秀明道）︰63
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責任編輯︰駱秀玲