【小一派位】2024小一自行分配學位申請　九龍區10校網128間官津小學額一覽

▲ 小一自行分配學位申請，九龍區10校網128間官津小學額一覽。

2024-25年度小一自行分配學位階段將於9月21日至29日接受申請，在芸芸校網中，九龍城區校網絕對是大熱之選，名校雲集的41校網更是很多家長的首選。

TOPick根據教育局「2024年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了九龍區10個校網共128間官津小學的自行分配學位學額，以供家長參考。

油尖旺區

31校網

尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衛理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰、帝峯皇殿、御金國峯

東華三院羅裕積小學︰63

佐敦道官立小學︰50

循道學校︰50

油蔴地天主教小學︰63

嘉諾撒聖瑪利學校︰50

德信學校︰50

東莞同鄉會方樹泉學校︰50

中華基督教會灣仔堂基道小學︰38

油蔴地街坊會學校︰25

油蔴地天主教小學（海泓道）︰63

32校網

旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君匯港、大同新邨、富多來新邨、浪澄灣、一號銀海、海桃灣

中華基督教會協和小學︰90

塘尾道官立小學︰50

聖公會基榮小學︰60

鮮魚行學校︰25

中華基督教會基全小學︰63

路德會沙崙學校︰50

大角嘴天主教小學︰63

大角嘴天主教小學（海帆道）︰75

最新影片︰

九龍城區

34校網

何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美村、帝庭豪園、賀龍居、樂民新村、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號、啟德、啟晴邨、德朗邨、煥然一居、啟德1號、天寰、嘉匯、龍譽

保良局何壽南小學︰75

九龍靈光小學︰25

農圃道官立小學︰50

馬頭涌官立小學︰63

聖公會聖十架小學︰63

陳瑞祺（喇沙）小學︰75

聖公會牧愛小學︰25

協恩中學附屬小學︰45

聖公會聖匠小學︰38

合一堂學校︰50

基督教香港信義會紅磡信義學校︰25

九龍婦女福利會李炳紀念學校︰25

天主教領島學校︰50

獻主會小學︰50

聖羅撒學校︰60

中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）︰38

獻主會聖馬善樂小學 ︰38

35校網

紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒、昇御門

天神嘉諾撒學校︰38

聖公會奉基小學︰50

聖公會聖提摩太小學︰50

葛量洪校友會黃埔學校 ︰63

黃埔宣道小學︰63

馬頭涌官立小學（紅磡灣）︰63

聖公會奉基千禧小學︰50

41校網

九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨、曉薈

耀山學校︰13

華德學校︰50

拔萃小學︰30

嘉諾撒聖家學校︰45

喇沙小學︰90

瑪利諾修院學校（小學部）︰75

九龍塘官立小學 ︰50

嘉諾撒聖家學校（九龍塘）︰60

中華基督教會基華小學（九龍塘）︰60

九龍塘天主教華德學校︰50

深水埗區

40校網

深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、榮昌邨、長沙灣邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居、海盈邨、海達邨、凱樂苑、麗翠苑、南昌一號、匯璽

福榮街官立小學︰50

李鄭屋官立小學︰50

聖公會聖紀文小學︰60

天主教善導小學 ︰50

大坑東宣道小學︰60

基督教香港信義會深信學校︰25

五邑工商總會學校︰38

旅港開平商會學校︰50

寶血會嘉靈學校︰75

長沙灣天主教小學︰63

聖公會基愛小學︰50

聖公會聖多馬小學︰45

深水埔街坊福利會小學︰25

聖方濟愛德小學︰60

香港四邑商工總會新會商會學校︰25

荔枝角天主教小學 ︰75

深水埗官立小學︰63

聖公會基福小學 ︰90

聖公會聖安德烈小學 ︰90

瑪利諾神父教會學校（小學部）︰50

中華基督教會協和小學（長沙灣）︰75

黃大仙區

43校網

新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、鵬程苑、新光中心、豪苑、啟德花園、豪門、譽港灣、現崇山、東匯邨、景泰苑

保良局陳南昌夫人小學︰50

黃大仙官立小學︰50

浸信會天虹小學︰50

福德學校︰50

嘉諾撒小學︰50

孔教學院大成小學︰50

天主教伍華小學︰50

天主教博智小學︰50

聖公會基德小學 ︰50

聖博德學校︰50

黃大仙天主教小學︰50

45校網

慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園、啟鑽苑

彩雲聖若瑟小學︰50

真鐸學校︰38

中華基督教會基慈小學︰50

中華基督教會基華小學︰50

聖文德天主教小學︰63

伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 ︰50

嗇色園主辦可立小學︰63

慈雲山聖文德天主教小學︰63

保良局錦泰小學︰63

聖博德天主教小學（蒲崗村道）︰63

慈雲山天主教小學︰63

嘉諾撒小學（新蒲崗）︰75

觀塘區

46校網

九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍、安泰邨、彩興苑

佛教慈敬學校︰50

迦密梁省德學校︰63

浸信宣道會呂明才小學︰63

坪石天主教小學︰50

天主教柏德學校︰63

九龍灣聖若翰天主教小學︰63

6 聖公會九龍灣基樂小學︰63

佐敦谷聖若瑟天主教小學︰50

香港道教聯合會雲泉學校︰63

48校網

鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啟田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下、安達邨

觀塘官立小學︰50

天主教佑華小學 ︰50

中華基督教會基法小學︰25

樂善堂楊仲明學校︰50

閩僑小學︰50

聖公會基顯小學︰50

聖公會基樂小學︰50

聖公會聖約翰曾肇添小學︰50

秀茂坪天主教小學︰63

聖安當小學︰63

聖若翰天主教小學︰50

聖公會李兆強小學︰63

藍田循道衛理小學︰63

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 ︰63

聖愛德華天主教小學︰63

基督教聖約教會堅樂小學︰63

秀明小學︰63

樂華天主教小學︰50

路德會聖馬太學校（秀茂坪）︰50

聖公會德田李兆強小學︰63

聖公會油塘基顯小學 ︰75

中華基督教會基法小學（油塘）︰75

觀塘官立小學（秀明道）︰63

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責任編輯︰駱秀玲