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【城市運動】鄭泳舜倡改建官涌市政大廈為城市運動基地　籲挖掘夜間運動消費潛力

政治 16:35 2023/09/12

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鄭永舜攜業界代表見記者。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員兼民政事務發言人鄭泳舜今日發表「城市運動發展及建議」倡議書，建議政府改建官涌市政大廈及周邊範圍，經改建後打造為城市運動基地，以突出的壁畫外牆、大型LED展示沉浸式視覺作品及潮流餐飲設施等，配合場地興建，打造一個可供青年人逗留半天的城市運動最潮的新地標。

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鄭泳舜今日邀請香港攀石訓練學會創辦人何善揮、霹靂舞總會主席 Fishball 林生源、FIBA 3x3 籃球香港大師賽代表黃耀建及中國香港滑板聯合總會創辦人徐彥龍，跟傳媒分享在香港發展城市運動的前景及期望。

業界代表反映，政府提供可比賽的專業場地不足，而在康文署現有場館中，霹靂舞更是無專屬訓練及表演場地，認為政府推動城市運動普及化及盛事化，不及周邊地區，期望政府「追落後」。

政府後日（14日）將公布推動夜間經濟新措施，鄭泳舜參考內地及境外推動夜間運動做法，建議政府挖掘夜間運動消費潛力，發展夜間體育賽事活動，認為當局應支持運動團體在夜間舉辦城市運動活動或賽事，包括滑板、霹靂舞及三人籃球等，希望城市運動中心延長服務時間，容許室內舉行比賽、表演或訓練活動，每逢星期五、六、星期日及公眾假期，開放時間至午夜12時。

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責任編輯：趙居逸

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