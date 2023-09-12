【人氣禮品】又一城LOG-ON推期間限定禮品袋　自選圖案印製字句送禮

想送禮但又想獨一無二，不妨到又一城LOG-ON走一轉。又一城LOG-ON ToGather 文化創意空間於即日起至10月8日期間，舉行「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」，以「OMIYAGE THE ART OF GIFTING 」為主題，展出部份得獎的亞洲傑出包裝設計作品。

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不論是療癒身心的物品、個人護膚品，還是實用的生活用品，均有設為不同「動物系戀人」的心意禮物，只要在展覽期間購買任何Topawards Asia產品，將免費獲贈Topawards Asia限定禮品袋，禮品袋提供多種圖案款式供顧客選擇，還可以在上面印上名字或簡短字句，為禮品增添獨特元素。

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責任編輯︰王明芳