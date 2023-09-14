向老師致敬—敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮2023　表揚優秀教師　弘揚敬師精神

▲ 第二十八屆「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」敬師運動委員會大合照。

每年9月10日是「敬師日」，為表揚教師對教育的熱忱及專業、敬業精神，20個教育團體組成的「敬師運動委員會」今年9月舉辦第二十八屆「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」，並以「表揚優秀教師，弘揚敬師精神」為題，表彰全港超過800間中小學、幼稚園及特殊學校，超過1500位出色的教育工作者。

悉心裁培學生身心發展



所謂三歲定八十，幼稚園是小朋友人生重要的奠定個人品格的重要基石，獲頒獎表揚的博愛醫院任永賢夫人幼稚園蔡浩欣老師比喻，幼稚園老師就像農夫，每學年初，家長把小朋友送進學校時，就如交託一顆顆「神秘小種子」給他們照顧。她同時強調心靈上培育的重要，教會小朋友從小學會感恩、學會助人，保持一顆善良的心，期望畢業後能在不同階段展現自己的能力，「成為各有特色的植物，長出美麗的花朵和結出豐盛的果子。」

▲ 博愛醫院任永賢夫人幼稚園蔡浩欣老師比喻，幼稚園老師就像農夫，小朋友就像一顆顆「神秘小種子」。

主責幼兒英語教學的佳寶幼稚園的張凱恩老師就形容這是一個「教學相長」的過程，當與幼兒相處時，除了教授他們知識，老師亦能從他們身上學習，見證他們一天一天的進步。她表示，在幼稚園階段，會話是聽說讀寫四種語文學習途徑中最常用的溝通方式，而聆聽與會話則是相輔相成。她相信，為師者須助不同小朋友克服學習困難，讓他們發揮潛能。

▲ 佳寶幼稚園張凱恩老師說，與幼兒相處時，除了教授他們知識，老師亦能從他們身上學習。

主動關顧學生情緒



除了知識上的教育，教師還需要關愛學生的情緒，福建中學附屬學校的唐冠喬主任，以及聖公會基愛小學的馬俊傑老師都有類似經驗，助學生度過難關。唐主任分享，他在校內偶遇一名眉頭深鎖的學生，雖無任教，他仍上前鍥而不捨地給予關懷。最終該學生向他躺開心扉，道出心事。有時候老師一個關心、一句說話，對學生來說已是莫大幫助。

▲ 福建中學附屬學校唐冠喬主任分享，有時候老師一個關心、一句說話，對學生來說已是莫大幫助。

馬老師就憶述，他過去曾教過兩位有特殊教育需要的學生，這兩名學生幾乎不會說話，較少與其他同學交流。在馬老師的悉心關懷，並與家長保持聯繫家長保持聯繫下，兩名學生漸漸融入朋輩的學習生活圈子之中，也讓他們喜歡校園生活。

▲ 聖公會基愛小學的馬俊傑老師說，過去曾教過兩位有特殊教育需要的學生，在他悉心關懷下，兩名學生漸漸喜歡校園生活。

啟迪學生發光發亮



石籬天主教中學蘇慧琪老師形容：「教師不單是一份職業，而是生命的培育。」她表示，在教師的崗位上，除了傳遞知識外，更重要的是在學生成長當中擔當啟迪者，創造多元化的平台讓他們發光發亮、啟發潛能。八年的教學生涯中，令她印象最深刻的是學生一句話：「多謝你沒有放棄我。」當下她深深感受到，只要默默地用愛去對待學生、相信學生，他們一定會感受到，而她亦會對每一位學生不離不棄。

▲ 石籬天主教中學蘇慧琪老師形容，教師不單是一份職業，而是生命的培育。

保良局馬錦明中學黃品文老師就說，在疫情過後莘莘學子終於能回到校園，看著任教的中三學從過去網課的無聲臉龐，到今天看得見的歡笑與哀愁，陪伴他們選科和完成初中學習生涯，由衷感謝每一位學生，期望他們的陽光與青春會如繁花綻放。

▲ 保良局馬錦明中學黃品文老師（中）期望，學生的陽光與青春，會如繁花綻放。

有教無類，讓學生快樂成長



秉持有教無類、不離不棄的精神，任教特殊學校的教師都希望能讓學生在學習過程中找到快樂。明愛賽馬會樂仁學校曾鳳儀老師主責教導嚴重智障學童，並積極組織及推動行動研究，應用設計思維模型，將針對教學難點的教學設計建立成「原型」（prototype），並在課堂試教。她表示：「我們發現在提供多元感官經驗給學生時，利用適切的誘發和提示方式，讓學生準確接收訊息、感知事物，是非常重要。」

▲ 明愛賽馬會樂仁學校曾鳳儀老師表示，利用適切的誘發和提示方式，讓學生準確接收訊息、感知事物，是非常重要。

香港四邑商工總會陳南昌紀念學校呂紹俊副校長表示，每位學生都有獨特的學習節奏和方法。作為教師與音樂治療師，他致力發掘能激發中度智能障礙與自閉症學生學習熱情的途徑，把音樂作為媒介，將歌曲轉化為卡通動畫，使學生們更易於吸收並牢記課程內容，讓他們更願意投入學習，對學習產生更深厚的熱忱。

▲ 香港四邑商工總會陳南昌紀念學校呂紹俊副校長表示，每位學生都有獨特的學習節奏和方法。

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(特約)