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【網絡熱話】内地網紅穿蜜蜂布偶衫入GUCCI被拒　轉戰DIOR豪買：服務態度好

休閒消費 18:22 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

「木子歡樂逗」挑戰兩間名牌店尺度。

平常要去逛名店，不少人也會打扮得光光鮮鮮才有信心走進去。內地一名百萬網紅一反常態，特意穿著一身「鯊魚蜜蜂布偶裝」去挑戰名店的尺度。她前後「試探」了GUCCI及DIOR兩店，兩者店員的對應手法大相逕庭，有網友「串爆」回應，

居然拒絕提著愛馬仕25黑銀鱷Kelly的蜜蜂，能被同行笑死。

最新影片推介︰

童學園

該名網紅在抖音取名「木子歡樂逗」，坐擁逾120萬的粉絲。樓主常常在平台分享極奢華的生活，好像與明星一同參加時裝show、去高級餐廳食下午茶等。約一個月前，她把一段影片上載，並以「社牛第一天 挑戰穿鯊bee逛街」為題發佈。

影片的開首，便已見樓主穿著一身「鯊魚蜜蜂布偶裝」、手提著Hermès Kelly手袋從一輛粉紅色的勞斯萊斯下車，當時已經有不少路人對其駐足觀看及拍照。

然後，樓主與一名同行拍攝者進到商場後，停在了GUCCI店門口打算進去逛逛，雖然樓主有回頭並明言感到害羞，但最終大膽向前，可惜影片拍到GUCCI的店員在門口對其攔截，擾攘一番後也無果。

隨後，鏡頭一轉便看到樓主轉戰DIOR店。樓主首先禮貌地問，「能進去嗎」，獲得對方職員歡迎，「請進請進」。對比剛才的被拒，樓主對於DIOR的熱情回應感到十分高興，掩嘴笑不停。

進店後，DIOR職員整體顯得十分友善，其中一位更主動問樓主，「可以摸一下嗎？」然後，便見她興奮地拍了樓主的「蜜蜂屁股」幾下，逗得樓主笑不停。

由於受到對方熱情的招待，樓主也不打算「混吉完」便算，只見她看中了一個經典款LADY DIOR 黑色鱷魚皮，把它拿上手在鏡子前照看了一會兒，就果斷買下。隨後，她也移步到珠寶櫃台，入手了些心儀貨，最後滿載而歸地提著戰利品離去。

影片到目前為止得到8萬個「心心」點讚支持，吸引到大量網民留言讚樓主可愛。另外，不少網友重點提到，樓主手上拿著的是世界頂級袋，「Gucci經理要是刷到視頻才發現丟了一個超級大客戶」、「多可愛啊 再說啦 提著kelly去 誰敢不給臉」；此外，有網友指出GUCCI的標誌性圖案就是一隻蜜蜂，調侃道，「Gucci一個賣蜜蜂的不讓蜜蜂進」。

其實，樓主隨後也在留言區補充，服務態度是取勝條件之一，「有一說一，我以前也不買dior，也是因為服務態度好，我第一次去什麼也沒買，第二次去態度太好了買了兩個鱷魚皮...我完全是因為sa（售貨員）態度好才買的dior。」

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責任編輯︰陳珈希

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