【當街非禮】韓國女子中環站疑遭南亞漢非禮　警方拉46歲印度裔男子

▲ 中區警區刑事部督察江慧明交代案情。（黃傑偉攝）

一名韓國女直播主來香港旅遊，於深夜時分在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕，期間對方作出疑似性騷擾及非禮的行動，更一度將她壓向牆壁，懷疑曾觸及其胸部。警方今日(12日)以「非禮」及「作出有違公德的行為」罪拘捕1名46歲報稱侍應印度裔男子。

最新影片推介︰

中區警區刑事部督察江慧明指，警方留意到網上流傳一段影片，片中女事主在中環街頭進行網上直播期間，被1名南亞裔男子滋擾，男子其後一直追隨著女事主進入中環地鐵站內，更向女事主強吻及涉嫌非禮，最後逃去。

▲ 疑人涉案時裝束。（黃傑偉攝）

影片在網上廣泛流傳，引起公眾關注，昨日警方已收到超過10個網上報案。警方留意到影片後，積極作出跟進，並以不同渠道嘗試聯絡女受害人，希望了解案件詳情。

中區警區重案組驚心入調查後成功鎖定涉案南亞裔人身份，並於今日上午11時，在西區卑路乍街以涉嫌作出有為功德的行為及非禮拘捕一名46歲印度裔報稱侍應男子，並撿獲疑犯犯案時衣物，被捕人現正扣查中。

警方重申，對該類案件採取零容忍態度，並呼籲女事主聯絡警方，並感謝熱心市民舉報，如有市民目擊時發經過，請盡快與警方聯絡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉