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周永恆涉兩罪獲准以5萬元保釋　Roy激動落淚：想做返個正常人

娛樂 17:24 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

涉兩罪的周永恆（Roy）獲准以5萬元保釋。

在4月20日，39歲的藝人周永恆（Roy）被指拒絕合作、襲擊一名警務人員，故涉嫌「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」。

在今日（9月12日）下午，周永恆與內地妻陳薇（Britni）陪同下抵達屯門裁判處，神情輕鬆的Roy進庭前接受傳媒訪問，更直言：「驚爭人錢多過驚坐監」！

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周永恆：驚爭人錢多過驚坐監

周永恆在裁判處外受訪，他盡訴心聲：「我打工搵3萬蚊一個個月，已經曾被拘留10日，養唔到家，喺衡量個經濟效益之後，覺得即使判我兩個禮拜，我都冇咁萬五蚊啫，出番嚟就可以重新開始。」

他續說：「窮人就係咁，冇錢再打官司，想快啲判完出番嚟養家，驚爭人錢多過驚坐監！」

周永恆（IG圖片）

以5萬元保釋

法官質疑周永恆是否維持認罪，亦指出周永恆表明有心理準備被判監禁。

案件押後至9月21日下午二時再判，周永恆繼續以5萬元擔保。他在這段期間不得離開香港、每天到警署報到、留住報稱地址。

周永恆激動落淚

其後，周永恆在散庭後再受訪，他稱「今日預咗返唔到去」，當談及年幼的兒子時，他馬上哭成淚人，他說：「我錯過一次，小朋友仲細，要勤力養家，想做返個正常人！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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