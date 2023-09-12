【網絡熱話】10多元一盒飯都不願請　內地女生呻港男約會AA制：這是地域習慣嗎?

▲ 如果接受不到，早日分手比較好。

中港婚姻非常常見，以前港男在內地非常吃香，但隨著內地經濟起飛及女生愈來愈高學歷，港男漸漸相對沒有以往吸引！有內地女生就在小紅書發文，指自己認識了一名香港男生，約會時少少錢都要AA制，甚至一個飯盒才10多元都不願請，女生大呻「這是否地域習慣」？

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該名女生在小紅書以「想知道和香港男生談戀愛是不是都要aa」為題在小紅書發文，她疑惑是相處個人對象問題還是地域問題，和一個香港的男生簽認識到在一起，幾乎所有開支都要和她AA。

她指出例子「第一次和他吃飯時，忘帶飯卡，一盒飯才10來塊，他當時還好像覺得自己很紳士大方似地和我說讓我刷他飯卡，wx(微信)再轉給他就好了」女生指跟內地的男生都發生過這樣的事，但他們都說請我吃飯，我轉錢給他們也不肯收。」

另外，女生送男生小禮物，對方從來沒有回過禮「在一起後更沒給我送過任何禮物和轉帳，甚至還追著我要還他一起出去玩時還沒AA給他的錢。」

女生遂將心中的疑惑告訴男友，她表示以往交往過的男生都是他們給我花錢，男生就說

他說他和他們不一樣，他希望是雙方都要共同付出，AA不傷感情，借錢給人催人還錢這種才會傷感情....

女生非常不解，「想知道這是香港的地域習慣，男女談戀愛都需要AA花錢，婚後也需要是AA還是說這只是他個人習慣呢?」

有網友就提議女生早日分手，

我兩個前男友都是香港澳門人，從來不aa，出門花銷幾乎他們全包，過節送過我lv包包蘋果手機，也會轉賬給我。你這是遇到了aa摳男，接受不了的話趕緊分，對方會默認你是認可這種戀愛方式的。

不過都有網友指「香港習慣是這樣的，AA比較普遍。」、有網友就說「觀念問題吧，傳統觀念就是要男花錢在女身上，香港dating就是，如果女對男有興趣就會想他付費，如果女對男沒興趣就會想aa，我自己date過幾個女生都是你那種所謂的aa，自己覺得能接受就接受吧，接受不了那就放棄他吧。」

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責任編輯︰王明芳