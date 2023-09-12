【網絡安全】網傳數碼港人事部有86GB資料遭放上暗網　數碼港：今天留意到暗網上或出現有關資料

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數碼港8月發現系統遭到入侵，大量個人資料外洩。今日網上再有傳，由於數碼港不願向黑客繳付贖金，有關資料已在「暗網」外洩，涉及個人姓名及聯絡方法、數碼港員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用咭資料。網上有傳，數碼港的人事部是資料外洩重災區，其中有86GB內容，包括身份證，強積金、人事調動記錄等，涉及2021年起入職的員工。

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數碼港發稿指，今天再留意到暗網上有進一步可能與該事件有關的資料，作為惡意入侵的受害者，嚴厲譴責黑客行為，對事件中可能帶來的不便或關注，數碼港深表遺憾。

數碼港表示，在8月中發現其系統被入侵後，已立刻採 取措施減低任何潛在影響，包括關閉受影響的電腦設備，並在獨立的網絡安全專家協助下展開詳細調查，報警處理及向執法部門尋求協助。數碼港亦即時加強網絡及系統的安全措施，進一步加強數據安全及保護。數碼港並於8月18日通報個人資料私隱專員公署。

數碼港指，由於當時未掌握被盜數據涵蓋範圍，在未𨤳清任何具體資料前，未有廣泛公佈以免引起不必要的疑慮。數碼港於9月6日注意到暗網上有疑似與該事件有關的資料被披露，便隨即作出公佈並通知可能受到影響的人士。

數碼港今天再留意到暗網上有進一步可能與該事件有關的資料。根據現有調查結果，該資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用咭資料。

數碼港已直接聯繫可能受影響人士，並會向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，亦設立了專責的網站以提供更多資訊。數碼港會繼續檢視資料，更新網站內容。 為了預防身份被盜用的可能，

數碼港表示，作為惡意入侵的受害者，對於所有形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責。對於本次事件可能帶來不便或關注深表遺憾。數碼港向公眾保證，已採取積極果斷的措施來加強網絡安全。

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記者：陳梓蔚