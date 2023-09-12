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【藝人襲警】涉向警吐口水認阻差襲警　藝人周永恆押後9.21判刑

社會 16:55 2023/09/12

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周永恆續准保釋候判。陳曉欣攝

藝人周永恆涉出言恐嚇斬死妻子，被捕後涉在警署向警員吐口水及拒捕，被控刑毀及抗拒警務人員及襲擊警務人員共3罪。周早前被撤控刑毀罪，承認餘下兩罪，原定今（12日）於屯門裁判法院判刑。惟辯方仍需時向被告索取指示，裁判官押後至9月21日判刑，周續准保釋。

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被告周永恆（39歲，藝員）承認兩項抗拒警務人員及襲擊警務人員罪，指周於2023年4月20日，在元朗警署內抗拒執行職務的偵緝警員9085，以及在報案室襲擊該警員。

法庭早前為被告索取精神科醫生報告、感化及社會服務令報告，署理主任裁判官張志偉於庭上指出，留意到被告不同意報告大部份內容，問及被告是否仍維持認罪答辯。辯方表示需時向被告索取指示，裁判官遂將案件押後至9月21日始判刑。

周在庭外表示，「金錢、時間同情緒成本都唔足以繼續糾纏落去」，又指不太理解報告內容，以為認罪便是有悔意，坦言「重新搵緊悔意」，周表示他對家人感到很後悔，而非對警察。

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記者：陳曉欣

罪案 請願示威 社會矛盾 恐嚇 屯門 元朗

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