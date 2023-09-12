【魔雪奇緣】迪士尼「魔雪奇緣世界」11.20開幕　即日起預購套票提早3日試玩

▲ 香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」11.20開幕，即日起預購套票提早3日試玩。

萬眾期待的全球首個迪士尼Frozen主題園區「魔雪奇緣世界」，將於11月20日正式開幕。即日起可在網上預購套票提早3天體驗新園區，另設有提早入園證，讓你率先在無人之境入新Frozen園區打卡！

最新影片推介：

作為全球首個《魔雪奇緣》主題園區，全球迪士尼粉絲都十分期待。今日（12日）園區部分戶外設施率先開放給傳媒預覽，並有迪士尼工程團隊及旅遊達人鄭裕玲介紹新園區的細節。

▲ 鄭裕玲（Do姐、左）以阿德爾旅遊大使身份出席迪士尼活動介紹新Frozen園區。（曾耀輝攝）

「魔雪奇緣世界」主要分「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」兩部分，中間是阿德爾城堡及阿德爾港，真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景，讓你猶如置身阿爾德王國。當中「阿德爾小鎮」無論景觀、建築設計、服裝、美食都充滿挪威風格，在五彩繽紛的建築外打卡一流。

新園區除了超靚打卡位之外，還有遊樂設施、景點、餐廳及精品店，當中有5大重點，詳細見【下一頁】。

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提早3天體驗套票最平$780

粉絲現在有機會提早3天率先體驗新園區，Klook平台獨家推出率先體驗門票預購，於11月17、18及19日進入「魔雪奇緣世界」全體驗。另外，亦可到香港迪士尼樂園網站以$199加購「提早入園證」，在有效日期當日、於開園時間提早最多1小時進入樂園一次，可率先進入Frozen園區玩。而提早入園證須到香港迪士尼樂園官方網站購買。

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購票詳情：

「魔雪奇緣世界」全體驗 – 向阿德爾出發

（只適用於香港及澳門客戶）

預訂日期：即日起至2023年11月18日

適用日期：2023年11月17至19日

票價：$780-$980/人

套票內容：

● 一張1日標準門票/小童門票已選擇的有效日期當天進入樂園

● 一個「魔雪奇緣世界」購物袋（M）及一套明信片（5張明信片連信封）

● 一條手帶可於到訪日子的上午11:00至下午3:00進入「魔雪奇緣世界」

● 一個憑證可於優惠門票的有效日期換領以下 的優惠：

(i) 於「魔雪奇緣世界」內之森林美食站購買「雪花肉桂條」可享港幣$5折扣優惠

(ii) 於下午2:00至下午4:30（以入座時間計算）在大冒險家餐廳購買「冒險家半自助餐」可享港幣$50折扣優惠

(iii) 於樂園內任何商品店單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上即可享有8折優惠

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記者：林綺玲