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【健身教室】李爾晨示範深蹲+槓鈴划船　大隻仔Kyle教練蜜桃臀【有片】

娛樂 18:41 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

因拍攝ViuTV劇《男排女將》及主持J2戀愛節目《CP訓練營》而彈起的李爾晨（Kyle），近年備受關注並火速入屋，擁有健碩身型的Kyle令網民留下深刻印象。

李爾晨除了是演員和運動員外，亦是一名健身教練，他大方分享練成蜜桃臀秘訣，親身向TOPick讀者示範正確的健身姿勢。

【CP訓練營】Gillian自嘲渣男磁石未敢去愛 　Kyle冧爆表白：佢係我好喜歡的女仔【有片】

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深蹲動作示範

Kyle先示範深蹲，且建議初學者由3組動作開始，每組動作做15下。

他提醒大家要注意呼吸，「每次做的時候都要腹式呼吸，可以將我們的腰椎穩定，那便能舉更大的重量。」

不少女士的目標為練出蜜桃臀，Kyle指導尋找合適位置的竅門，助大家早日目標達成。

【CP訓練營】排球男神好豔福獲三女睇中　Kyle與Gillian激吻連場

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槓鈴划船動作示範

Kyle其後示範槓鈴划船，「這個動作能鍛鍊背部，建設大家做3組動作，每組做15下。」

他又指槓鈴划船較難做，且為每個背部練習的一個祖先。

很多人不懂得如何正確挺胸，他教大家：「正確的挺胸姿勢要做的是肩胛骨內收，而且支Bar會在我們的肚臍，錯誤示範就是通常會誤將支Bar拉至心口位置，那樣便會使手臂飛開了。」

有意鍛鍊身體的讀者記得多看影片及練習，跟Kyle學習正確姿勢並保持運動習慣！

髮型：Ming Leung @ chillworkhair
化妝：@ Bronte Wong
場地：Ones Fitness

記者：梁樂欣

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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