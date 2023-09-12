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【貪污受賄】廉署起訴安世前總監及供應商銷售代表　涉以1.6萬賄款助得50萬採購訂單

社會 17:47 2023/09/12

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（資料圖片）

廉政公署今日（12日）落案起訴一名半導體生產商前總監及一名供應商銷售代表，涉嫌行賄受賄以助該供應商取得一份半導體生產部件採購訂單，價值逾50萬元人民幣。兩名被告已獲廉署准予保釋，周4將在沙田裁判法院答辯。

被告何志海，55歲，安世半導體（中國）有限公司（安世）工程部前總監；及甄耀宗，71歲，高柏斯發展有限公司（高柏斯）及其子公司東莞朗誠微電子設備有限公司（朗誠）的銷售代表，同被控一項代理人串謀接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。
　　 
廉署指，案發時何志海是安世工程部總監，負責監督該部門評估供應商的技術能力，以及向安世推薦供應商。甄耀宗則是安世供應商高柏斯及朗誠的銷售代表。約在2017年2月，安世開始挑選供應商以採購用於生產半導體的兩個部件，即封裝模具和型腔鑲條。

安世邀請甄耀宗及另外兩間供應商提交報價以作評核。而何志海及甄耀宗涉嫌於當年2月至2019年6月期間，一同串謀使何志海從甄耀宗接受一筆逾1.6萬港元的賄款，以利便朗誠獲安世選為上述兩個部件的供應商。

廉署調查發現，安世在上述期間向朗誠發出訂單採購該兩個部件，並支付貨款逾50萬元人民幣。兩名被告涉嫌以甄耀宗獲取的相關佣金計算支付予何志海的賄款。

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責任編輯：黃小冰

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