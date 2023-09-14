【說笑之人】袁富華揣摩演輕度智障角色　吳肇軒當演員後學懂求快樂

▲ 袁富華、吳肇軒一同接受TOPick專訪！

在新戲《說笑之人》中，袁富華（Ben哥）與吳肇軒演一對父子，輕度智障的「爸爸」華哥與「兒子」文少相依為命，會令觀眾感動得淚流滿面，抑或會笑聲、淚水交替出現？

「父子檔」Ben哥與吳肇軒，戲內戲外都默契十足，二人早前接受TOPick專訪，說起拍攝時的經歷，同樣相當回味！

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Ben哥＋吳肇軒演父子

戲中以Ben哥、吳肇軒所演的父子為主線，吳肇軒大爆拍攝期間「火花四濺」，他說：「現場有一盞自製嘅燈爆咗，當時Ben哥仲喺個角色入面。」他再笑指自己演文少時是相當輕鬆，皆因角色是很實在地呈現出來，代入角色也不是難事。

Ben哥分享自己最難忘的其中一場戲，他說起上來也語帶感觸：「阿囝（軒少）帶坐佳輪椅嘅華哥去搵一個性工作者，但點不知去到時就因為性工作者（岑寶兒 飾）講一句說話，華哥就爆喊。嗰個設定係以為自己都唔易Handle，但點知原來角色經歷咗唔同嘅事，後尾去到呢一個階段，就發現真係放鬆咗，好似完成一個承諾，而將『我好掛住你（前妻）』用呢一個方式去表達。」

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而吳肇軒則覺得在學校的一場戲令他印象深刻，戲中講到任職校工的華哥在學校找兒子文少，當時飾演文少同學的林家熙（Locker）也在場，吳肇軒稱：「係少數可以呈現到文仔喺日常生活承受梗嘅嘢，呢啲事都好影響佢成長，經歷過咁多事後，佢依然返屋企，佢用佢覺得好嘅去對待爸爸。嗰一場係文仔少有可宣洩憤怒長久以嚟嘅壓抑！」

吳肇軒覺得文仔很善良、值得學習，而父子之間的愛是很大，只不過彼此不懂得溝通。他說：「文仔當爸爸好似小朋友咁𠱁，但佢都要搵呢一個係唔係相處嘅最好狀態，爸爸咁樣係唔係開心呢？」。

他補充：「《說笑之人》嘅其中一個核心就係坦承去面對、了解，同埋當中嘅愛，都係所有親密關係當中相當重要。」

Ben哥遇上「華哥」

Ben哥的演技實力無庸置疑，他更一直挑戰不同的角度，這次就演一位輕度智障的單親爸爸「華哥」。

他覺得難度不在於模仿外在形態，最大困難是掌握角色的思想，他說：「我哋都有訪問相關人士，但佢哋都唔會講得好清楚，只能夠喺佢嘅喺言行舉止、真實事例當中揣摩。其實佢哋就係一個小朋友，單純都好善良，佢哋覺得啱嘅嘢就要做、好容易發嬲。」

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苦事變樂事？

文少在戲中把爸爸的生活事件化成棟篤笑的內容，把苦事化成歡笑之源，或者身為演員的兩位又會否對把「苦事變樂事」有更深的體會？

吳肇軒先說：「演員好多時都來回地獄又折返人間，演員通常都比較敏感，好多時遇到角色就會拎返以往嘅演戲經歷出嚟用，會重覆面對生活上唔開心嘅事，唔一定會笑得出，但我哋有一條線去吊住條命。」他深信只要擁有愈多的經歷，就會成為一個更好的演員。

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此時，他回想起在昔日就讀演藝學院時的經歷，當時的他會羨慕在單親家庭成長、經歷失戀的同學，並直指對方可更易投入角色，但當事情發生在自己身上就馬上明白。Ben哥回應：「痛都一定會痛，唔好沉溺喺件事當中。」

Ben哥、吳肇軒同樣認為自己屬樂觀派，Ben哥慶幸因演員的身份而經歷不同的情緒，而不快的感覺又會很快散去，皆因戲劇擁有療癒人心的功能。 吳肇軒稱自當演員後開始學懂追求快樂，「唔係否定經歷咗嘅唔開心，但生活係求開心，背負住唔開心、向前行也好，都係要去搵開心，總有開心嘅事，唔好同人比較就最好。」

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盼電影獲觀眾共鳴

談起值得《說笑之人》團隊高興的事，應該少不了Ben哥、吳肇軒在第17季芝加哥《亞洲躍動電影節》，分別榮獲演藝事業成就獎（Pinnacle Career Achievement Award）以及璀燦新星獎（Bright Star Award），可謂替兩位演員與團隊注下強心針！

兩位對獎項抱平常心，Ben哥認為最大的獎項是得到觀眾的共鳴，吳肇軒就希望觀眾喜歡經團隊努力而帶來的作品！

▲ 文少（吳肇軒飾）在片中講棟篤笑。（劇照）

吳肇軒想學安靜

「三十而立」的吳肇軒趁機為自己定下來年給自己的課題，那就是「安靜」，Ben哥也忍不住問他：「你得咩？」，吳肇軒笑稱自己也不知道可否做到。

Ben哥一臉認真地說：「希望嚟緊可以有更好嘅視野去睇關於戲劇、表演呢一門藝術。」吳肇軒深感認同，並稱：「演員是一生的工作。」

演員穿梭不同角色的人生，影響觀眾的同時也令自己不斷成長，當中更有著令人難離難捨的魔力！

髮型：Domanic tao@Orient 4（袁富華）、Lupus@O4（吳肇軒）

化妝：Euthy Wong（袁富華）、Bon Bon（吳肇軒）

服裝：INITIAL GENTLEMAN （吳肇軒）

記者：陳淑霖

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