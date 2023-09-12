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【張國榮冥壽】陳淑芬聯同各地歌迷拜祭　珍藏明信片紀念哥哥

娛樂 17:50 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

來自韓國的歌迷。

今日（9月12日） 是「哥哥」張國榮的67歲誕辰，陳淑芬與兒子陳家豪、哥哥生前好友連炎輝及前助手Kenneth 等，聯同數百位來自各地歌迷共聚一起送上生日祝福。

經過三年疫情，各地「哥」迷終於可以來港，近日連場暴雨，陳太本擔心風雨下前往寶福山很辛苦，幸而今日天公造美，為哥哥誕辰錦上添花。

哥哥一向喜愛鮮花，陳太除了帶備他喜愛的食物和水果外，並以哥哥最愛的紅玫瑰，特別訂製豔麗花牆和玫瑰蛋糕送給哥哥，各地歌迷亦送上漂亮鮮花。

保存哥哥真跡

陳太隨後到香港文化博物館的《繼續寵愛・張國榮紀念展》與大家一起重溫哥哥昔日風采，並特別印製一張珍藏明信片送給歌迷。

她在過去的活動中，看到來自各地的歌迷們十分有心，及非常自律，令她和唐唐都十分感動，所以特別與唐唐商量，希望他找一張哥哥的照片製作明信片。

唐唐更意外發現哥哥的親筆手稿，是當年為製作紀念品而寫的句子，決定把這手稿留在明信片中，讓大家可以保存哥哥的真跡。陳太亦感謝攝影師 Wing Shya提供照片檔案，讓明信片有更佳的製作效果。

最新影片推介：張寶兒專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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