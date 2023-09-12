【港瓊合作】海南省政府再來港發債　李家超︰可推動內地綠色投資

▲ 行政長官李家超與海南省省長劉小明會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日與海南省省長劉小明會面，就進一步加強兩地合作交換意見。李家超歡迎海南省人民政府繼去年10月在香港發行離岸人民幣地方政府債券後，再次選擇來港發債。他相信香港作為國際金融中心和連接中外的橋樑，可充分發揮優勢，連通國內外綠色和可持續資金的流動，推動內地的綠色投資和生態文明。

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在加強香港和海南的經貿投資合作方面，李家超表示，香港一直奉行自由貿易政策，法律體系與國際接軌。他認為瓊港兩地可以優勢互補，利用香港高度國際化的優勢，把握海南自由貿易港的發展機遇，協助海南省企業走向全球。



李家超續稱，香港的會計、金融、法律、創科等專業服務業擁有大量人才，可為海南自由貿易港的發展提供支援，同時為香港專業服務業人才提供更廣闊的發展空間。

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記者：戴朗希