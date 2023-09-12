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【你好，我的大夫】蔡思貝狂拮涂毓麟50針　游嘉欣練習「施針」驚青嚇到喪嗌

娛樂 18:20 2023/09/12

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《你好，我的大夫》首集即有中醫急救場面 。

《你好，我的大夫》昨晚（11日）首播，首集就有不少施針場面，當中飾演接受針炙病人的涂毓麟（Oscar），首次參與劇集拍攝的他即要「獻身被拮」，施針部位是近肚臍部位，鏡頭所見更是針針到肉。

事後獲敷艾草舒緩

至於Oscar被施針場口，網民除了驚嘆不是以「豬皮」代替，更有人質疑是否本尊親身上陣。對此，Oscar受訪時解開謎團指導演跟他溝通時，確實表示過可找替身代替，只是Oscar堅持親身上陣：「都係拮幾吓啫，所以我就同導演講唔好嘥時間，直接嚟啦。」

談到拍攝花絮，Oscar透露由於拍攝當日也是思貝首度正式「落針」，難免有點緊張，並謂為了配合特寫鏡頭等拍攝，僅20秒場口就被拮了接近50針。

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Oscar說：「我係客串失咗聲嘅歌手，最難忘係我係思貝第一個施針嘅演員，佢可能仲有啲驚同未係太熟手，加上要轉Cam位，一個角度可能要拍好多次，又有特寫鏡頭等，我印象中都大概畀思貝拮咗成50針度。所以拍完後駐場中醫師都好擔心，即刻幫我敷番艾草舒緩番。」

Oscar問到被拮時感覺，則笑言無感：「我冇乜感覺，由細到大我都唔驚打針，針炙嘅針又比較幼，所以冇乜特別。」

游游瘋狂尖叫

另外劇中的「中醫師六君子」蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧（Erica）、游嘉欣（游游）、吳偉豪及孔德賢，與其他飾演中醫師的演員在劇集正式開拍前，一起接受中醫師指導學習針炙。

觀乎現場表現，思貝及廣沛屬於冷靜派，吳建豪、Erica及游游屬於驚青派，吳建豪不但跌針、還邊施針邊瘋狂標汗，Erica猶豫很久才施針，但落針一刻手起刀落，只是落完針後再進入虛無，並大呼「好緊張好恐怖」。

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最誇張的是游游，諸多猶豫又不斷喪笑的她；還未正式落針已尖叫：「嘩！好驚呀！」，其間又因為太害怕喊驚喊至破音程度。整個過程「驚險」百出的游游，最終獲醫師安慰「冷靜啲」。

搞完一大輪游游虛脫地表示辛苦，令駐場中醫師搲頭回應：「你Sure？」互動十分搞笑。由於游游劇中角色阿光同屬欠缺自信驚青型，現場台前幕後均取笑她「相當入戲」，令游游哭笑不得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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你好，我的大夫 電視劇 蔡思貝 何廣沛 吳偉豪 游嘉欣 陳嘉慧 涂毓麟 針炙 中醫師

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