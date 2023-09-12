【超市大搜查】印度禁出口全球米價創新高　一文看5款不含鎘安全大米

▲ 印度禁出口全球米價創新高，一文看5款不含鎘安全大米。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）最新報告，由於印度禁止部份大米出口，儘管食品價格普遍回落，全球大米8月價格仍上漲9.8%，創15年來新高。報道指出，40多個國家有一半以上，進口大米來源都依賴印度，部份非洲及南亞國家80%以上的大米，更是進口自印度。

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米作為日常食糧，受到大眾關注。水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）於2020年2月至6月期間，曾在市面上選購了14款大米樣本進行檢測。結果顯示有5款不含重金屬「鎘」。

而當人體長期攝入鎘含量偏高的食物，或會損害腎臟，並可致慢性中毒。點擊下圖看清單：

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水中銀表示，所有大米樣本都通過鎘測試，當中有樣本檢出含鎘，但都低於香港、歐盟和日本相關法規。

「鎘」在體內的生物半衰期可長達35年



據食安中心指出，「鎘」是天然存在於地面的金屬元素，可透過人類活動釋出。對於非吸煙者來說，食物是人體攝取鎘的主要來源。水中銀首席執行官杜偉樑先生曾表示，鎘在人體的生物半衰期長達10至35年，長期攝入鎘含量偏高的食物，有機會引發慢性鎘中毒。

杜偉樑續指，鎘主要積聚於腎臟，或會破壞腎小管功能，導致尿液中的低分子量蛋白質增加。攝入大量鎘可導致鈣代謝失調，形成腎結石。

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責任編輯：羅嘉欣