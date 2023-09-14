【香港夜繽紛】大型節慶活動陸續復常　大坑舞火龍、國慶煙花匯演率先登場

▲ 大坑舞火龍。（資料圖片）

「香港夜繽紛」系列活動今日（14日）出爐，啟動禮6時半在西九文化區舉行，會場內已佈置幾個攤位裝飾，有「香港美食」等招牌。

啟動禮由財政司司長陳茂波主持，將宣佈一系列活動刺激夜經濟。據悉，大型節慶活動將陸續「復活」，率先登場的是大坑舞火龍和國慶煙花匯演，而除夕煙花滙演、初一花車巡遊等可吸引市民外出的大型節慶活動亦將復辦。

▲ 場內設有攤位裝飾（趙居逸攝）

除了觀塘海濱等會舉辦活動，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界計劃在10月1日國慶日再度推出七一折優惠。黃家和料整體生意額會增加一至兩成。

港府冀營造熱鬧氣氛 吸引市民外出

港府表示，夜繽紛活動希望凝聚社會各界力量，提出特色創意的構思，為營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，令香港晚上「活起來、動起來」。

未來數月活動簡介：

大坑舞火龍 日期：9月28日至30日

時間：9月28日至29日：約晚上8:15至10:30；9月30日：約晚上8:15至10:00

地點：香港島銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

國慶煙花匯演 日期：10月1日

時間：晚上9:00

地點：維港兩岸

香港美酒佳餚巡禮 日期：10月26日至29日

地點：中環海濱活動空間

活動：多國酒莊及釀酒商將呈獻豐富多樣的精選美酒，本地烹飪大師會帶來別出心裁的創意小食及招牌菜

▲ 啟動禮地點暫封閉。（趙居逸攝）

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記者：趙居逸、林曉君