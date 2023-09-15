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【2元乘車優惠】九巴涉員工福利開支轉嫁公帑　立法會議員追擊斥巧取豪奪

政治 16:30 2023/09/15

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（資料圖片）

TOPick周二引述消息揭九巴利用「樂悠咭」，將原由九巴承擔的員工福利開支，轉嫁予公帑埋單。新措施要求要求年滿60歲或以上、憑「退休卡」免費搭巴士的員工家屬及退休員工，改用樂悠咭搭車，涉逾2,000人、每年涉至少500萬開支。不過有工會代表則料涉萬人。新民黨立法會議員何敬康已要求立法會相關委員會跟進，要求港府和九巴代表出席解釋。

「變相令退休員工成為公司生財工具」

工聯會立法會議員郭偉强聯同汽車交通運輸業總工會九巴分會今日向九巴請願抗議。郭偉强對九巴的員工福利政策改動表示強烈不滿，形容是「巧取豪奪」，「要納稅人為九巴員工福利埋單，是嚴重損壞企業社會形象。」

郭偉强和九巴工會代表到九巴請願。（工聯會供圖）

郭續指，雖然受影響人士最終同樣不必付費，但先墊支後發還的過程在實名制的樂悠咭在資料傳送過程中亦容易衍生私隱問題，受惠人群資料難以保障。形容若改用樂悠咭行使乘車優惠，變相令退休員工成為公司「生財工具」。認為特區政府不能慷納稅人之慨，應盡其所能確保二元優惠計劃不被濫用，防止計劃被污名化。

汽車交通運輸業總工會九巴分會黎兆聰擔心九巴改動，是為準備逐步取消現時年滿60歲後免費乘車的退休員工和及家屬的安排鋪路。批評九巴事前未有與工會進行充分協商、諮詢下的不合理安排，必然不為廣大員工所接受。

郭偉强要求九巴沿用專用的乘車八達通，讓家屬及退休員工享原有的優惠，取消先墊支後申領的安排。

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責任編輯：林曉君

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